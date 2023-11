Pierluisi no descarta entrar al proceso de primarias sin endosar candidatos a Washington

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, confirmó que existe la posibilidad de que transcurra el proceso de primarias por la comisaría residente en Washington en el Partido Nuevo Progresista (PNP) sin que endose a un candidato en particular.

Pierluisi mencionó que suenan varios nombres como el del senador William Villafañe, el representante José “Quiquito” Meléndez y el director de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA), Luis Dávila Pernas, para ocupar el puesto que deja vacante Jenniffer González tras su intención de aspirar a la gobernación en el 2024. Sin embargo, hasta el momento este no ha endosado a ninguno.

Por ahora, el Gobernador @pedropierluisi no endosará a un compañero de papeleta para la Comisaría Residente de cara al 2024.

¿Y el exsenador Larry Seilhamer? pic.twitter.com/Z0uE6fQ65L — Milly Méndez (@MillyMendezpr) November 3, 2023

“Tres nombres han salido a relucir últimamente, estamos hablando del senador William Villafañe, el representante José “Quiquito” Meléndez y por otro lado el que dirige PRFAA, Luis Dávila Pernas, los tres son buenos estadistas”, expresó en entrevista con la periodista Milly Méndez en Radio Isla 1320.

“Yo no estoy endosando en este momento, no descarto algún día endosar a alguien, yo quiero ver primero si se materializan estas candidaturas”, afirmó el gobernador.

Pierluisi no descarta la posibilidad de entrar al proceso de primarias sin endosar a ninguno de los candidatos que se mencionan hasta el momento, sin embargo, no descarta hacerlo si una de las alternativas es superior a otra.

“Yo no tendría que endosar, particularmente si son buenos estadistas y tienen la capacidad para hacer el trabajo, no necesariamente tengo que endosar, si yo veo que en su momento una de estas personas formaliza su candidatura o dos personas formalizan su candidatura y entiendo que uno es sustancialmente mejor que el otro puedo endosar pero no necesariamente lo voy a hacer”, señaló el gobernador.

Sobre la posibilidad que se rumoró en algún momento sobre el regreso a la política del exsenador Larry Seilhamer para aspirar a la comisaría residente, el gobernador indicó que este “ha dejado pasar la oportunidad” debido a que se encuentra retirado de la vida pública.

“La impresión que tengo yo es que Larry realmente quiere permanecer en la vida privada, él está en una etapa en su vida que está disfrutando mucho su familia, el tiempo que tiene para viajar con su esposa, esa es la impresión que tengo yo, que ha dejado pasar esta oportunidad”, indicó el primer ejecutivo.