Defensa de Verdejo apela el juicio y las cadenas perpetuas

La defensa del exboxeador Félix Verdejo, convicto por la muerte de la joven Keishla Rodríguez, radicó una moción en la que comunicó su intención de apelar el recién concluido proceso judicial y las dos sentencias de cadena perpetua impuestas.

Tras radicar la notificación formal sobre la apelación, el equipo legal de Verdejo iniciará el proceso para enviar toda la documentación sobre el caso al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston.

“Se notifica que el acusado Félix Verdejo Sánchez por la presente apela ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de los Estados Unidos”, lee la moción de la defensa presentada por la abogada Gabriela Cintrón.

Posteriormente, el ministerio público federal radicará su posición sobre el caso.

Tras una dramática vista de sentencia en la que participaron familiares cercanos de Keishla Rodríguez, Verdejo fue sentenciado el pasado viernes a dos cadenas perpetuas consecutivas luego de haber sido encontrado culpable de secuestro resultando en la muerte de una persona y muerte de una criatura no nacida.

Entre los testimonios estuvo el de Bereliz Rodríguez, hermana de Keisha. “Yo te estaba esperando en casa para que me ayudaras a buscarla y no llegaste nunca. ¿Qué ganaste con todo esto? ¿Por no quedar mal con quién? ¿Qué carrera no querías perder? Tú sabes lo noble que era ella. No tenías que llegar a eso. Solamente dejarla en casa, oíste. Tú sabes que yo fui la de siempre. Que ella era la chica de caserío pero de ese caserío tú no salías buscándola”, le cuestionó la mujer en sala a Verdejo, quien antes de ser sentenciado no pronunció palabra alguna.