Padre de Keishla Rodríguez revela detalles de la conversación que tuvo con exsuegro de Félix Verdejo

José Antonio “Tony” Rodríguez, padre de la fenecida Keishla Rodríguez Ortiz, dio detalles este lunes, de una conversación que tuvo con el padre de la exesposa del convicto Félix Verdejo, quien fue sentenciado el pasado viernes, a pasar toda su vida en prisión por el asesinato de Keishla.

En entrevista con Radio Isla 1320 AM, Rodríguez aseguró que se encontró “de casualidad” con Miguel Santiago Laiz, exsuegro de Verdejo, a nueve meses del feminicidio de Keishla.

Este sostuvo que le reclamó a Santiago Laiz por no comunicarse con él cuando se registró la muerte violenta de la joven.

“Me habló y yo le dije mi sentir, y él me dijo el de él. Porque yo me crié con él”, dijo Tony sobre el hombre, a quien como “de toda la vida”.

“Yo le dije que yo sabía lo que había pasado. Eso sí, le reclamé por qué no me ayud... no es que no me ayudó, porque era su yerno. ¿Por qué no se comunicó conmigo? Él me explicó las razones. Pero seguimos el camino cada cual”, contó.

Mientras, sobre algunas teorías que se han suscitado en las redes sociales sobre el posible vínculo de Santiago Laiz con el asesinato, Tony manifestó que: “Eso es la gente y sus teorías de la calle. Yo no creo esa parte. No la creo y no la comparto. Él [Félix Verdejo] lo hizo todo. Se probó más allá de duda razonable y está pagando lo que hizo. Fueron dos personas y las dos personas por lo menos ya están en prisión”.

Dos cadenas perpetuas para Félix Verdejo

Luego de dramáticas expresiones por parte de la familia de Keishla Rodríguez Ortiz, el exboxeador Félix Verdejo fue sentenciado el pasado viernes, a pasar el resto de su vida en prisión por la muerte de la joven embarazada.

El juez federal Pedro Delgado Hernández, al seguir los estatutos federales, impuso dos cadenas perpetuas a Verdejo, quien resultó convicto de dos de los cuatro cargos que enfrentaba: secuestro resultando en la muerte de una persona y muerte de una criatura no nacida.

El convicto enfrenta también multas de entre entre $50 mil y $250 mil.

Tras los testimonios de la hermana, madre y padre de Keishla, quien hubiese cumplido 30 años en los próximos días, la fiscalía pidió al juez que impusiera las penas de forma consecutiva.

“Han sido dos crímenes insensibles. El alambre, el bloque y el ahogamiento. Destruyó a una familia y la suya cambió para siempre. No hay forma de revertir eso. Hoy las víctimas han hablado desde su corazón. Han estado viviendo con dolor. Están emocionalmente drenados”, expresó el juez Delgado Hernández antes de declarar que Verdejo será entregado al buró de prisiones y cumplirá las cadenas perpetuas consecutivamente.

“Se le hizo justicia a la nena”, expresó la madre de Keishla, Keila Ortiz, al salir del tribunal. Ortiz sostuvo que siempre estuvo segura de que Verdejo iba a ser sentenciado a dos cadenas perpetuas.