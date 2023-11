Miriam Ramírez de Ferrer endosa candidatura de Javier Jiménez y Proyecto Dignidad

La exlegisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Miriam Ramírez de Ferrer, afirmó que para las próximas elecciones apoyará la candidatura a la gobernación del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, quien recientemente se afilió al Proyecto Dignidad.

A preguntas del periodista Normando Valentín en la emisora radial NotiUno 630, sobre a quién apoyaría en la primaria del PNP entre Jenniffer González y Pedro Pierluisi, esta contestó: “Con ninguno de los dos, yo estoy con Javier Jiménez. Con el alcalde de San Sebastián y con el partido ese nuevo de Dignidad”.

La líder estadista quien se identifica con el Partido Republicano en los Estados Unidos, también endosó las posturas del Proyecto Dignidad y su agenda con ideologías conservadoras.

“Toda esa gente piensan como yo, yo soy conservadora y la gente en Puerto Rico no se dan cuenta que eso es importante porque las decisiones que toma un gobierno, si no son a fin con lo tuyo no vas a estar contento. El único partido conservador que hay en Puerto Rico es el partido (Proyecto) Dignidad que estuvieron en contra del aborto, yo sé que si ganan van a gobernar como pienso yo. Los otros no”, añadió.

En unas expresiones anteriores, Ramírez de Ferrer había arremetido contra la comisionada residente quien también es del Partido Republicano y la acusó de ser “una persona ambiciosa que engaña al pueblo”. Sus expresiones se dieron luego de que González anunciara su candidatura a la gobernación.

“Jenniffer es muy ambiciosa. Ella te usa, te usa... tú simpatizas muchísimo con ella, pero enseguida que da un paso adelante, te pasa por encima como si fueras una sombra. A mí no me gusta la gente que engaña al pueblo. [Ella] fue una decepción para mí...”, dijo.

Además de Jiménez y Ramírez de Ferrer, otros líderes que se identificaban con el Partido Nuevo Progresista (PNP), como la destituida delegada estadista, Elizabeth Torres también se han movido al Proyecto Dignidad.