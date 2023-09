“Ella es ‘fake’, es un engaño”: Miriam Ramírez de Ferrer estalla contra Jenniffer González

La líder republicana y exsenadora novoprogresista; Miriam Ramírez de Ferrer, estalló este jueves, contra la comisionada residente en Washington; Jenniffer González Colón, quien anunció la tarde del miércoles, su candidatura a la gobernación para el 2024.

En entrevista con Borinquen Radio (WQBN), la doctora aseguró que González Colón es “una persona ambiciosa que engaña al pueblo”.

“Jenniffer es muy ambiciosa. Ella te usa, te usa... tú simpatizas muchísimo con ella, pero enseguida que da un paso adelante, te pasa por encima como si fueras una sombra. A mí no me gusta la gente que engaña al pueblo. [Ella] fue una decepcion para mi...”, dijo.

Asimismo, Ramírez de Ferrer sostuvo que si los ciudadanos la eligen como gobernadora “se van a arrepentir”.

“Cuando se enfoca en destruir a alguien, a ella no le importa si hay amistad, no hay nada de eso. Ella es ella y ella todo el tiempo. Ella se me pegó a mí como una lapa, yo corrí edificios y le hice la campaña para representante y cuando salió representante, no me conocía. Ella es fake, es un engaño. Si la ponen para gobernadora se van arrepentir”.

Aníbal Vega Borges invita a Pierluisi a retirar su candidatura a la reelección

El ahora coordinador electoral de Jennifer González Colón, Aníbal Vega Borges, le hizo una invitación al gobernador de Puerto Rico; Pedro Pierluisi Urrutia, luego del anuncio que hizo la comisionada residente en Washington durante la tarde del miércoles.

“El PNP todavía tiene una posibilidad de evitar una primaria... que Pedro Pierluisi se siente, medite, analice y decida no postularse para la gobernación”, sostuvo Vega Borges en entrevista con “Primera pregunta” (Telemundo).

Vega Borges fue alcalde de Toa Baja desde el 2005 hasta el 2016.

El comentario del exalcalde de Toa Baja surge luego que el comisionado electoral del PNP; Edwin Mundo, asegura que la división de la Palma en una primaria podría provocar su derrota en los comicios electorales de 2024.

“Si nos mantenemos juntos detrás de la estadidad no tienen ninguna oportunidad. Si nos dividimos y se dividen los populares de izquierda y van a Victoria Ciudadana y al PIP, nos corremos el riesgo de que en el 2025 en lugar de juramentar a un gobernador PNP, juramente un gobernador independentista”, dijo Mundo en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

Gobernador Pierluisi reacciona al anuncio de Jenniffer González

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que no solamente prevalecerá en una primaria contra Jenniffer González Colón, sino que la ganará de forma contundente.

“Así que yo no tengo duda de que prevalezca no solo en primaria, sino también en la elección general. En cuanto a una primaria, si se materializa, lo que yo quiero es ganarla contundentemente, porque eso me sirve, me propulsa a la elección”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“En mi caso, pues yo la he dicho consistentemente y este domingo voy a oficializar mi candidatura a la reelección. Sé que voy a estar acompañado por la inmensa mayoría de los funcionarios electos. ¿Y por qué me acompañan? Porque saben que el pueblo PNP me apoya. Lo saben todos los líderes aquí Y voy a tener la inmensa mayoría de todos los funcionarios electos conmigo también. La gran mayoría de los candidatos del partido. Y otra vez, ¿por qué es eso? Porque el pueblo, eso es lo que quiere. El pueblo, en mi caso, el pueblo me ha estado pidiendo que sea gobernador desde 2011. Hace 12 años que yo llevo en esto. Ahora la diferencia es que ya yo soy gobernador. O sea, que esto no es una cuestión de ambición personal mía. Ya yo soy el gobernador. Ahora meramente lo que quiero es darle continuidad a la gestión de gobierno por ocho años, porque eso le va a venir bien a Puerto Rico”, añadió.