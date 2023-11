Margarita Bernardo a “Georgie” Navarro: “A mi no me metas en eso, ni a mi ‘only faners’”

La modelo Margarita Bernardo le envió la mañana del viernes, un mensaje al representante novoprogresista Jorge Navarro Suárez, quien propuso una contribución especial a los creadores de contenido en la plataforma social OnlyFans y eliminar así el cobro del impuesto de la gasolina conocido como “la crudita 2″.

“Mira Georgie, mejor vete y cógete a par de gente de la Ley 60 o búsquense otra excusa de todos los malos manejos de fondos que hubo en el pasado y a mi no me metas en eso, ni a mi only faners. Ok? Te quiero”, sostuvo Bernardo entre risas en un video colgado por NotiUno en las redes sociales.

El representante Navarro Suárez, propuso este jueves, una enmienda a la Resolución Conjunta de la Cámara 574 de su autoría- que busca eliminar el cobro del impuesto de la gasolina conocido como “la crudita 2″- colocando una contribución especial a los creadores de contenido en la plataforma social OnlyFans.

Precisamente, ayer, jueves, está pautada una vista pública en la Cámara de Representantes de Puerto Rico para evaluar esta y otras dos medidas que tienen la misma finalidad, eliminar el impuesto al petróleo.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) declaró que avalan “eliminar la crudita 2″ si se sustituyen los ingresos que pierde el fisco ante la suspensión del impuesto, por esa razón, el legislador novoprogresista propuso esta enmienda a su legislación.

De acuerdo a Navarro Suárez, OnlyFans tiene 130 millones de usuarios y 2 millones de creadores que colectivamente han generado $5,000 millones.

El Departamento de Hacienda reportó recientemente que, en el año 2022, 2,000 creadores de contenido en Puerto Rico no reportaron sus ganancias.