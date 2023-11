Doctor asegura que buscará “a toda costa, proteger e inyectar fe” desde el Senado

El doctor Marcos Fabián González Barreto anunció este miércoles, su candidatura al Senado de Puerto Rico bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Como el senador por acumulación del próximo evento electoral, buscaré a toda costa, proteger e inyectar fe y esperanza en el corazón de los más desprotegidos”, dijo González Barreto en declaraciones escritas.

El galeno, quien es natural del pueblo de Mayagüez, pero reside en Isabela, cuenta con 36 años y se desempeña como profesor académico a nivel universitario.

“Nosotros no tenemos la menor duda de que, teniendo muy presente nuestra hoja de vida profesional, podemos servir positivamente y aportar mucho al bienestar social de todas las personas que habitan entre nosotros”, asegura quien hace hincapié en que “no obstante, nosotros creemos, un 100 por ciento, en la limitación de términos en los puestos electivos”.

“En nuestro caso, nos veríamos como legislador, únicamente, tres términos consecutivos”, insiste.

González Barreto explica que sus preocupaciones más grandes, ahora mismo, son el proceso de recuperación de Puerto Rico, “que es crucial para el desarrollo económico”, la estabilidad física y emocional de las personas más necesitadas y lograr que los profesionales de la salud se queden en Puerto Rico.

“Nosotros queremos ayudar en el proceso de recuperación -a raíz de los distintos fenómenos atmosféricos (terremotos y huracanes)-, por lo que queremos contribuir para que se acelere, mucho más… Lamentablemente, el proceso burocrático, a nivel federal, dio paso para que se le dieran más terrenos a los grandes intereses… ¡Se perdieron muchas casas de gente muy necesitada! Lastimosamente, éstas perdieron sus hogares… Estamos hablando, aproximadamente, de unas 250,000 personas, al menos en el área suroeste de Puerto Rico”.

El proceso de gentrificación desplaza a las personas de sus casas y da la bienvenida al desarrollo de hoteles y grandes proyectos de viviendas, de alto costo, entre muchas otras cosas.

“Nuestras personas necesitadas o interesadas en comprar una vivienda, tristemente no tienen el dinero necesario para adquirirla… En Puerto Rico tenemos un problema con el inventario de casas disponibles, por lo que tenemos que encontrar la manera de regularlo a beneficio de las personas”, puntualiza.

“En cuanto al tema de la Medicina, la realidad es que nosotros tenemos una fuga de médicos… Uno de los proyectos que nosotros deseamos impulsar es lograr que los médicos que están en Estados Unidos, regresen. Por ejemplo, si un médico ya está establecido en el estado de la Florida, nosotros buscaríamos la forma de darle una exención contributiva total, a cambio de su trabajo y servicios en Puerto Rico, por equis término de tiempo… Esto lo ayudaría a que no interrumpiera su práctica profesional allá y nos ayudaría grandemente a nosotros a contar con un especialista. ¡Sería un proceso momentáneo!”, explica.

“Actualmente, son muy pocas las alternativas que tenemos para nuestra población geriátrica”, indica.

Mientras tanto, el galeno aboga también por las más de 250,000 personas trabajan y no tienen plan médico.

“Lamentablemente, son criminalizadas por trabajar… Sin embargo, la verdad del caso es que las métricas no las ayudan en nada… Si bien es cierto que no se le puede dar la Reforma de Salud, tampoco tienen los ingresos solicitados para comprar un plan privado. ¡Están desprotegidas! A tal grado, que, muchas de ellas, no tienen la capacidad de comprar sus propios medicamentos, ni tampoco los de sus familiares e hijos”, subraya quien aboga por una cubierta básica “para atender condiciones de salud como la diabetes, presión arterial y colesterol… Nuestro interés es que reciban, al menos, un servicio básico en una Sala de Emergencias o médico primario, eso lo más justo. ¡Esto es algo muy serio!”, exclama quien, además, aboga por más garras contra la corrupción gubernamental.