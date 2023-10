Empleados de Centro Médico reclaman aumento salarial

Profesionales de la salud piquetearon hoy, miércoles, frente al Centro Médico de Río Piedras, exigiendo un aumento salarial para los empleados de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) y denunciando que aún no se ha implementado el Plan de Clasificación y Retribución, que se supone entrara en vigor en enero de este año.

La Unión General de Trabajadores (UGT), presidida por Edwin Méndez Cardona, señaló, en un comunicado, que mientras no se atienda el problema de los bajos salarios de los empleados de la salud en la isla, continuará la escasez de personal y la sobrecarga de trabajo.

“En este país funcionamos esperando a que llegue el día en que ya no haya un profesional que te asista para ponerte un suero, para darnos cuenta de que tenemos un problema nacional”, indicó el presidente de la UGT, ejemplificando cómo se afectan los servicios de salud debido a la falta de personal de enfermería, terapia respiratoria, anestesistas, y tecnólogos médicos, radiológicos y quirúrgicos, entre otros.

“Somos 24/7, 365 días al año. Somos esenciales. María, pandemia, desastres y seguimos aquí” y “Escasez de personal crítica” fueron algunas de las frases plasmadas en carteles.

El Plan de Clasificación y Retribución para la ASEM fue aprobado en noviembre de 2022 por la Oficina para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos.

No obstante, aún esperan por el visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para asignar los fondos y ejecutarlo, según este medio.

Méndez Cardona explicó que dicho plan solo impactaría a los nuevos reclutamientos, por lo que exige que se atienda la compensación de los trabajadores que no se beneficiarán.

“Con cada día que pasa hay un empleado que renuncia porque la situación económica no es suficiente para ellos poder atender sus necesidades en sus hogares, y tienen que buscar mejores recursos para para entonces poder llevar el sustento a su casa”, dijo Méndez Cardona a Metro PR.

“Este es un éxodo masivo y se van a seguir yendo porque no tan solo es la juventud, que no llegan nuevos, sino que la gente que ya lleva tiempo, de 20 a 25 años [trabajando], se está yendo porque ya no aguantan”, afirmó Vanessa Ramos Rivera, quien ha laborado por 33 años como enfermera en el área de Clínicas Externas.

Conforme al comunicado de la UGT, hay enfermeros haciendo turnos de 16 horas. Además, “ASEM enfrenta falta de equipos que son considerados vitales a la hora de cuidar pacientes y darles tratamiento”.

Según el líder sindical, los empleados le reclamaron, a ASEM, que les otorgara un incentivo por los meses de espera por la implementación del plan. No obstante, según Méndez Cardona, ASEM les indicó que dicho estímulo debe ser aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

El presidente de la UGT especificó que mañana continuará la negociación con la OGP.

“Pero si ese plan viene como el borrador que nosotros teníamos anterior, en el que hay puestos con licencia cobrando lo mismo que un puesto sin licencia, es un plan que no está bien elaborado. Necesitamos que se tome acción y que, cuando se implemente este plan, sea un plan que le haga justicia a todos los trabajadores”, sostuvo Méndez Cardona.

“Hace 12 años que no tenemos ni un aumento. Es justicia lo que estamos pidiendo. No lo queremos hacer, pero desgraciadamente, si a nosotros no se nos toma en cuenta, vamos a tener que parar Centro Médico”, exclamó la enfermera Ileana Uribe.