Se rompe nuevamente récord de temperatura en San Juan

A record high temperature of 95F was set at LMM International Airport. This breaks the old record of 92 set in 2015. Un récord de temperatura máxima de 95F fue registrado en el Aeropuerto Internacional LMM. Esto rompe el récord anterior de 92F registrado en el 2015. #prwx #usviwx pic.twitter.com/vB9FghVPwW