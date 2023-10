PPD en conversaciones para evitar primarias a la gobernación

El excomisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), el licenciado Ramón Torres, aseguró en entrevista con Metro al Mediodía que la colectividad está buscando evitar una primaria para la candidatura a la gobernación con muchos candidatos.

Los nombres que han surgido como posibles aspirantes al puesto por el PPD son el presidente del partido y representante, Jesús Manuel Ortiz González; el senador popular, Juan Zaragoza; el presidente senatorial, José Luis Dalmau; el excandidato a la gobernación, Charlie Delgado Altieri y el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz.

“Me consta que recientemente ha habido conversaciones al interior de estas campañas, de estos grupos de trabajo, de los candidatos, buscando evitar una primaria de muchos candidatos o una primaria dura. Así que, si eso se va a coagular, si eso se va a trabajar, si se logra, no lo sé todavía, pero ciertamente el Partido Popular está dirigido a presentar sus mejores candidatos, hombres y mujeres, para el próximo ciclo electoral”, aseveró Torres.

Precisamente, en la mañana de hoy, martes, Hernández Ortiz dijo en una entrevista radial que “todavía tengo la aspiración de estar en la candidatura de la gobernación o cualquier otro lugar donde el Partido Popular me necesite y el país también”, sin embargo, que el PPD desea evitar la contienda primarista.

“Si al final del camino tenemos que enfrentarnos en una primaria que sea una primaria de respeto que al final del camino los populares voten porque el cuatrenio pasado 60,000 populares se quedaron sin votar en unas elecciones luego de haber participado en una primaria [...] Si logramos evitarla mejor, sino que sea entre las menos personas posible”, destacó Hernández Ortiz en el programa “Pega’os en la Mañana” en Radio Isla 1320.

Sobre este particular, el licenciado Torres enfatizó que ningún partido político “sueña con primarias”, no obstante, que lo más importante es mantener la unidad de la colectividad luego de la contienda.

“Nadie sueña con tener una primaria porque te pone a gastar como candidato dinero, esfuerzo y recursos en un proceso que es contra tus propios hermanos populares, en el sentido de los populares [...] lo más importante dentro de la primaria- yo le digo a los populares que me están escuchando y que me ven- no es el día de la primaria, no es el 2 de junio del 2024, lo más importante es el 3 de junio, cuando los que ganan o el que gana busca al que no ganó y lo trae para que vayan unidos juntos hacia noviembre del 2024″, puntualizó el excomisionado electoral de la pava.

La radicación de candidaturas a nivel interno del PPD abren el próximo lunes, 16 de octubre. Mientras, en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) es el viernes, 1 de diciembre.

Tanto en el Partido Nuevo Progresista (PNP) como en el Proyecto Dignidad (PD) se avecinan primarias por la candidatura a la gobernación.

En el caso del PNP, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, anunció el sábado que pronto estará radicando su candidatura junto a la persona que se convertirá en su compañero de papeleta por el puesto que ocupa actualmente.

Mientras, el domingo, el primer ejecutivo del país, Pedro Pierluisi Urrutia, realizó el evento oficial de radicación de candidatura para la reelección en el Centro de Convenciones de Puerto Rico Dr. Pedro Rosselló.

Para el licenciado Torres, los ataques entre los dos candidatos novoprogresistas podrían beneficiar al PPD si logran “jugar las cartas correctamente y evitan las divisiones que en otros momentos les han costado las elecciones”.

“El hecho de que la primaria en el PNP haya comenzado de la manera que comenzó, a tiro limpio... y que Jenniffer González le menciona al país completo que esto va por mal camino [...] por supuesto que el Partido Popular puede capitalizar”, sostuvo.

Precisamente, en un análisis sobre la candidatura de Pierluisi Urrutia realizado por Metro PR con presencia de diversos partidos políticos, la portavoz de PD, Ellyam V. Martínez, confirmó que “con mucha posibilidad” el proceso primarista en el partido que milita se desarrollará entre Ada Norah Henríquez y Javier Jiménez Pérez, el alcalde de San Sebastián que se desafilió del PNP y se unió oficialmente el sábado a la colectividad.