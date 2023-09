Piden al Senado “pronta confirmación” de la secretaria designada de Educación

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Hiram Torres Montalvo, solicitó este sábado a la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico una “pronta confirmación” para la titular designada del Departamento de Educación (DE), Yanira Raíces Vega.

Torres Montalvo aseguró que Raíces, en vista pública, “demostró la capacidad y experiencia para liderar dicha agencia” por lo que “amerita ser confirmada a la mayor brevedad posible”.

“La secretaria cuenta con una vasta experiencia, un excelente récord de trabajo y la capacidad de transformar el sistema, con conocimiento, respeto y transparencia, para el beneficio de toda la comunidad escolar en Puerto Rico”, comentó el funcionario.

El jueves, en su primera vista de confirmación, Raíces rindió cuentas ante la Comisión de Nombramientos sobre sus planes para atender los diferentes retos que encara la agencia en la tercera década del siglo 21, incluyendo mitigar los efectos de la histórica ola de calor que arropa la Isla. Igualmente, en su exposición de motivos, Raíces presentó un plan de infraestructura que promete transformar las escuelas, así como iniciativas para abordar una serie de desafíos causados por desastres naturales.

Ese mismo día, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago anticipó que el proceso de confirmación de Raíces Vega tendrá una segunda vista.

“Yo creo que vamos a tener otra vista. Por que, y lo dije ayer con la nominada del Departamento de la Familia, podemos tener una segunda vista. Porque después de la ponencia, vienen las preguntas que no se han podido contestar y cosas que uno ve en la ponencia, en la que quiere uno profundizar”, aseguró Dalmau Santiago.

Senadora del PIP señala a secretaria del DE por haber sido colaboradora de Keleher

La senadora María de Lourdes Santiago Negrón, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) hizo hincapié en sus reparos el jueves, en cuanto a la nominada para ocupar la secretaría del Departamento de Educación.

“Resulta preocupante que la nominada haya sido colaboradora estrecha de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, cuya nefasta gestión resultó en el cierre de cientos de escuelas que servían a la niñez más necesitada de nuestro país. Todavía hoy nuestras niñas y nuestros niños sufren los estragos de las actuaciones de Keleher que, a su vez, Raíces tuvo a cargo implementar”, expresó la portavoz del PIP en declaraciones escritas.

La senadora Santiago Negrón también recalcó que le parece inaceptable que, tras la salida de Keleher en abril de 2019 y su posterior acusación a nivel federal en junio de 2019, Yanira Raíces ─quien era secretaria auxiliar de Transformación y Planificación y Rendimiento del DE durante la incumbencia de Keleher─ no haya producido ningún informe sobre la eficacia o el fracaso del cierre de los planteles.

“Desde el 2018 se registran instancias en las que se le solicita a la nominada que provea información objetiva sobre los criterios que se aplicaron para el cierre de escuelas y vez tras vez ha fallado en el deber de proveerla. Incluso peor, una vez se cerraron los planteles no se asumió ningún tipo de responsabilidad por las comunidades afectadas: simplemente se les dio la espalda”, acotó la senadora.

Santiago Negrón recordó la crisis vigente de la falta de pago a proveedores del Departamento de Educación: “se les deben millones de dólares a los proveedores de servicios que son esenciales para la población estudiantil del Departamento de Educación y no se vislumbra una resolución a ello. Hay escuelas y proveedores de servicio que no pueden seguir funcionando si no se les paga inmediatamente lo que se les adeuda de meses”.

Finalmente, en cuanto a las preguntas que se le hicieran a la nominada durante la vista de confirmación, la portavoz del PIP expresó su insatisfacción ante la incapacidad de la nominada a responder de manera puntual a preguntas sobre los hallazgos contenidos en un informe de la Oficina de la Contralora en el que se le imputan, de cuando dirigía la Región de Bayamón, varias irregularidades en las otorgaciones sin subasta de contratos de transportación.