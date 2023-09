Secretaria designada de Educación rinde cuentas ante la Comisión de Nombramientos del senado

La Comisión de Nombramientos presidida por José Luis Dalmau Santiago, revisó la selección de Yanira Raíces Vega como titular del Departamento de Educación (DE), siendo la quinta nominada bajo la administración del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. Durante la revisión, se analizó su experiencia profesional y los logros que ha alcanzado desde que asumió el cargo de manera interina en julio, después de que la nominación inicial de Ángel Toledo López no tuviera éxito.

En su exposición de motivos Raíces presentó un plan de infraestructura que promete transformar las escuelas de la isla. El plan busca abordar una serie de desafíos, desde daños causados por desastres naturales hasta la adaptación de planteles a las necesidades modernas de los estudiantes.

“El compromiso de esta servidora no es, meramente, visitar escuelas, el compromiso es de dialogar, de escuchar y de dar seguimiento a la palabra empeñada. Tenemos que ser proactivos y asegurarnos de que nuestras escuelas cuentan con ambientes afables, seguros y convenientes para nuestros estudiantes y para todos aquellos que son parte de la comunidad escolar facultad, directores, personal de mantenimiento, seguridad, comedores escolares, asistentes, oficinista, personal no docente”, expuso Raíces al momento de leer su ponencia.

En su ponencia, la secretaria Raíces destacó la oportunidad de contar con fondos de emergencia para llevar a cabo estas mejoras. Entre los objetivos clave del plan se incluyen, mejoras en Escuelas Refugio para que el 100% de estas escuelas estén equipadas con generadores, cisternas y medidas de mitigación para huracanes y terremotos. De igual forma, dijo que se invertirá en laboratorios sensoriales para escuelas primarias, laboratorios de vida independiente en escuelas secundarias y espacios adecuados para terapias en todas las escuelas de la isla, entre otros.

“El plan tiene un alcance masivo, con 1,986 iniciativas distintas programadas entre 2021 y 2026, con un presupuesto de más de 3,500 millones de dólares. Raíces aseguró que hasta la fecha de la presentación, se ha completado el 41.6% de estas iniciativas, mientras que un 24.8% se encuentra en proceso de construcción y un 33.6% está en la etapa de planificación”, dijo la designada secretaria.

Merma en la matrícula

Por otro lado, Raíces reveló que solo unos 14,620 niños ingresaron al kínder en el año escolar 2023-2024, lo que representa una baja.

El DE cuenta actualmente con 247,298 estudiantes activos, pero los datos del DE indicaron una disminución del 3.42% con respecto al año anterior. De estos, 14,620 son estudiantes que comenzaron su proceso educativo ingresando en el grado kínder y, aproximadamente, unos 19,172 estudiantes son candidatos para obtener su diploma de escuela superior.

Raíces aseguró que es aún más alarmante la proyección de una disminución adicional del 17.2% en los próximos cuatro años, lo que podría llevar la matrícula por debajo de los 200,000 estudiantes.

Promesas al magisterio

Raíces subrayó la importancia de la Carrera Magisterial como un pilar fundamental para mantener la calidad educativa en Puerto Rico. Entre los objetivos clave para el próximo año escolar, destacó que se otorgarán aumentos salariales a los docentes que hayan solicitado la Activación a la Carrera Magisterial y que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley 158-1999 y el Reglamento núm. 6761.

“Se concederán aumentos salariales a los maestros que hayan solicitado revisiones de salarios en 2014, de acuerdo con la Ley 9-2022, siempre que cumplan con los requisitos de la Ley 158-1999 y el Reglamento núm. 6761″, abundó Raíces.

Además dijo que completará el análisis de las solicitudes de revisión de salarios presentadas en 2015 y dijo que se abrirá el proceso de solicitudes de Revisiones de Salarios en enero de 2024.

“En abril de 2024, se volverá a abrir el proceso de solicitudes de Activación o Reactivación a la Carrera Magisterial”, explicó.

Sin embargo, Raíces comentó sobre la merma de la plantilla total de empleados en el Departamento. La misma consta de 44,553 empleados los cuales se distribuyen en 116 puestos de confianza, 33,903 puestos regulares, 7,151 puestos transitorios, 3,128 puestos irregulares y 255 de jornada parcial.

Los datos provistos por la designada secretaria indican que el Departamento tiene 26, 544 maestros, 13,370 personal clasificado y 1,140 docentes administrativos. Los maestros representan el 64.6% del personal del departamento.

Ronda de preguntas de Senadores

Por otra parte, el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) Thomas Rivera Schatz y el senador Gregorio Matías fueron parte de los legisladores que elogiaron la labor presentada por Raíces. Por su parte, Rivera Schatz preguntó sobre las posibles consecuencias de no nombrar un secretario en propiedad, ante ello, Raíces dijo que, “El [secretario] da la continuidad de los trabajos, la toma de decisiones, desarrolla el plan y yo he mostrado aquí cual es la expectativa y la meta y yo no estar en propiedad dificulta el llegar a la meta. No es lo mismo”.

“Usted tiene mi voto y el voto de los 10 miembros del Partido Nuevo Progresista”, aseguró Rivera Schatz.

De igual forma, Raíces, ante preguntas de la vicepresidenta del Senado, Marially González, dijo no estar inhabilitada para ejercer sus funciones siendo secretaria interina. Sin embrago, aseguró que le puede ser más conveniente y productivo si fuese la secretaria en propiedad.

“Los procesos que se están llevando a cabo en las escuelas toman tiempo, pero seremos responsables en informar a la comunidad”, comentó.

En el turno de preguntas, la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve le preguntó a la titular si haría un cambio al actual currículo de equidad y respeto. Raíces explicó que no habría ningún cambio. De igual forma, Rodríguez Veve, preguntó por qué sólo se han entregado 808 vales educativos, en vez de los 7,000 destinados por ley. La funcionaria indicó que el padre tiene que solicitar el vale educativo y las adjudicadas son 808 por cuestión de presupuesto porque la cantidad asignada son $2 millones.

Por su parte, la senadora Ana I. Rivera Lassén hizo hincapié en el tema de la diversidad de familias y el enseñar en las escuelas el respeto a los miembros de la comunidad LGBTTIQ+. Raíces dijo que su misión es que en las escuelas se imparta la enseñanza del respeto al ser humano sin distinción de orientación sexual, raza, religión y estatus económico.

En una aparte con la prensa el pasado miércoles, el presidente del Senado, José Luis Dalmau reconoció que, aunque el nombramiento de la Secretaria de Educación presenta desafíos, no son tan significativos como los enfrentados por el secretario designado anteriormente y ha tenido una mayor aceptación entre los legisladores. Además, explicó que podría celebrarse otra vista para considerar el nombramiento de Raíces.

A la audiencia asistió un grupo de alcaldes en apoyo a la nominada. Entre estos se encontraban los ejecutivos municipales de Naranjito, Guayanilla, Camuy, Barranquitas, Cataño, Loíza, Aibonito, Vega Baja, Guayama, Comerío, Juana Díaz, Naguabo y Bayamón.