Educación retoma foros sobre descentralización tras denuncias sobre baja participación en el proceso

El Departamento de Educación anunció que retomará el proceso de orientación sobre la descentralización del sistema educativo del país con unos fotos a la comunidad escolar luego de que el Comité Ejecutivo de IDEAR entregara su informe.

Antes del diseño del plan sobre descentralización se llevaron a cabo foros, consultas y grupos focales en las siete regiones educativas, cuyos resultados fueron plasmados en el informe de descentralización que se entregó al gobernador Pedro Pierluisi. Sin embargo, a mediados de agosto, el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Bonilla, señaló la baja participación que se dio durante el proceso.

Según datos oficiales del DE, unos 3,463 maestros completaron la encuesta sobre la descentralización del sistema escolar. Esto representa el 15.59 % de los 22,205 educadores del sistema. Mientras, que en el caso de los estudiantes, participaron de la encuesta 119 alumnos del universo de 159,535. Esto representa el 0.04% de la comunidad estudiantil.

“Le manifesté que el porcentaje que contestó la encuesta no representa a los 26,000 maestros. Le recomendé que en este inicio de curso escolar se hiciera de nuevo (la encuesta) para recoger el sentir del maestro en cuanto al proceso de descentralización”, dijo el presidente de la AMPR, Víctor Bonilla en entrevista con Metro al Mediodía.

Por su parte, la designada secretaria del DE, Yanira Raíces, respondió en un aparte con Metro durante el inicio del curso escolar que ella era parte del comité encargado en trabajar con el Proyecto de descentralización y que “no fue solo una encuesta, hubo talleres, hubo encuentros, grupos focales, pero te aseguro es más que 2,000… Todavía esto no está escrito en piedra y podemos seguir haciendo consultas, yo me he encargado de dejarlo saber en el comité”.

A través del comunicado de prensa que se difundió en el día de hoy, el Departamento de Educación, anunció que llevarán a cabo los nuevos foros durante el mes de septiembre.

Itinerario de Foros:

Nivel Central:

Fecha: septiembre 18

Lugar: Salón de los secretarios, DEPR

Hora: 10:00 a.m. - 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Registro: https://rb.gy/easwm

Regiones:

Fecha: septiembre 11, Centro Cultural Guateke en Corozal, 3:30 p.m. - 5:30 p.m.

Ponce: septiembre 12, ORE Ponce – Salón de Actividades, 3:30 p.m. - 5:30 p.m.

Mayagüez: septiembre 13, Teatro Escuela Libre de Música, 3:30 p.m. - 5:30 p.m.

San Juan: septiembre 14, Teatro Escuela Central High, 3:30 p.m. - 5:30 p.m.

Humacao: septiembre 15, Escuela de Bellas Artes Anita Otero, 3:30 p.m. - 5:30 p.m.

Registro: https://rb.gy/d46z6