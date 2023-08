Baja participación de maestros y estudiantes en encuesta sobre descentralización

La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) está pidiendo al Departamento de Educación (DE) que repita el ejercicio de consulta a la comunidad escolar sobre el proyecto para descentralizar la agencia ante el bajo nivel de participación que hubo en la encuesta realizada durante el verano.

Según datos oficiales del DE, unos 3,463 maestros completaron la encuesta sobre la descentralización del sistema escolar. Esto representa el 15.59 % de los 22,205 educadores del sistema. Mientras, que en el caso de los estudiantes, participaron de la encuesta 119 alumnos del universo de 159,535. Esto representa el 0.04% de la comunidad estudiantil.

“Le manifesté que el porcentaje que contestó la encuesta no representa a los 26,000 maestros. Le recomendé que en este inicio de curso escolar se hiciera de nuevo (la encuesta) para recoger el sentir del maestro en cuanto al proceso de descentralización”, dijo el presidente de la AMPR, Víctor Bonilla en entrevista con Metro al Mediodía.

Por su parte, la designada secretaria del DE, Yanira Raíces, respondió en un aparte con Metro durante el inicio del curso escolar que ella era parte del comité encargado en trabajar con el Proyecto de descentralización y que “no fue solo una encuesta, hubo talleres, hubo encuentros, grupos focales, pero te aseguro es más que 2,000… Todavía esto no está escrito en piedra y podemos seguir haciendo consultas, yo me he encargado de dejarlo saber en el comité”.

El plan de descentralización se anunció en mayo pasado por el gobernador Pedro Pierluisi junto al secretario de Departamento de Educación de Estados Unidos, el doctor Miguel Cardona. Mediante orden ejecutiva se creó un comité de trabajo que buscaría la asesoría de expertos del campo educativo para diseñar la estrategia de segregación de funciones, evaluar los modelos de gobernanza existentes y las mejores prácticas de otras jurisdicciones, trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Educación federal. Además, se recogería en verano las opiniones de la comunidad escolar.

Bajo este modelo, Puerto Rico establecerá una nueva estructura de sistema que separa las funciones de la Agencia Educativa del Estado (SEA) y la Agencia Educativa Local (LEA).

Se debía entregar un plan en 90 días, es decir a finales de este mes de agosto.

Actualmente el DE es el sexto distrito escolar más grande de la nación y opera como un sistema de educación unitaria. Esto significa que el DE sirve como la Agencia Educativa del Estado (SEA) y la Agencia Educativa Local (LEA).

En una entrevista con Metro en julio pasado, Chris Soto, principal asesor del secretario del Departamento de Educación Federal, dijo que contaban con unas 5,000 respuestas en total en la encuesta realizada.

Al ser cuestionado si las LEA —que se crearán por regiones— podrían ser administradas por organizaciones no gubernamentales, Soto dijo que es una posibilidad. Mencionó que esa posibilidad ya se contempla en la Ley 85.