Representantes denuncian “ineficiente implementación del marbete electrónico”

El representante Héctor Ferrer Santiago junto al portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Ángel Matos García, denunciaron este miércoles, la deficiente implementación del proyecto del marbete electrónico anunciado por el gobernador Pedro Pierluisi. Aseguraron que su implementación ha estado enmarcada “en el fracaso desde su inicio”.

“Si bien reconocemos la importancia de esta iniciativa, lamentablemente debemos señalar que su ejecución ha sido sumamente ineficiente por parte del actual gobierno. Esto pone de manifiesto, una vez más, que bajo el liderazgo de Pedro Pierluisi, las promesas y anuncios grandiosos no se traducen en acciones efectivas ni en la soluciones a los problemas de la gente”, indicó Ferrer Santiago.

En un medio nacional, Enrique Volkers, principal ejecutivo de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología, admitió que apenas 300 de los 750 policías de tránsito han sido adiestrados para trabajar con el marbete electrónico. Por su parte, a penas 17 de 78 municipios del país participan del programa.

“Este reconocimiento arroja luz sobre la falta de preparación y planificación que caracteriza a esta administración. Anunciar proyectos sin la capacidad de implementarlos adecuadamente es una muestra clara de la incapacidad de cómo el dice: hacer que las cosas pasen”, expresó Matos García.

La implementación de este proyecto no solo ha estado plagado de problemas desde su inicio, generando confusión y caos entre los conductores y propietarios de centros de Inspección cuando en el primer día se cayó el sistema impidiendo que los conductores completaran el trámite y la Policía aún no tiene el adiestramiento necesario. Ferrer Santiago, destacó que esto refleja una falta de consideración hacia la ciudadanía y demuestra que el gobierno no está preparado para gestionar proyectos de esta envergadura de manera efectiva.

“A lo largo de todos estos años, hemos sido testigos de una serie de anuncios por parte de Pedro Pierluisi y su gobierno, pero la realidad es que su incompetencia se ha vuelto evidente en cada uno de estos proyectos fallidos. Exigimos al gobierno de Pedro Pierluisi que se concentre en trabajar de manera responsable y efectiva para cumplir con las expectativas de la comunidad”, concluyeron.