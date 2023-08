¿Cómo renovar el marbete digital? Estos son los vehículos elegibles y no elegibles

Pegar y quitar los marbetes de los vehículos como se hacía desde hace años ya será historia para los puertorriqueños. A partir de este mes de agosto, el gobierno anunció que comenzará el registro para el marbete electrónico cuyo sello también funcionará para el AutoExpreso.

Desde el 1ero de septiembre de 2023, todo dueño de vehículo podrá realizar la renovación del marbete, a través de CESCO Digital, conforme al mes que le corresponda realizar el trámite.

El proceso tiene tres fases de implementación: la validación o registro de los dispositivos en CESCO Digital, desde el 1ro de agosto de 2023; la renovación para todo vehículo, excepto arrastres y vehículos pesados, a partir del 1ro de septiembre de 2023 y la renovación para vehículos pesados, que inicia el 1ro de diciembre de 2023.

¿Cuáles vehículos son elegibles?

· Automóvil (Vehículo Regular)

· Vehículo de Carga/Camión Liviano

· Motocicleta

· Ambulancias (ATLS y BTLS)

· Coche Fúnebre

¿Cuáles vehículos no son elegibles?

· Omnibus (ej. Guaguas escolares)

· Camión pesado

· Remolque

· Arrastre

· Grúa

· Vehículos Todo Terreno (ej. Four Tracks)

Su vehículo debe poseer el marbete del año 2023 (que tiene la imagen de Roberto Clemente) que expire en septiembre del 2023 hasta diciembre del 2023 o un marbete del año 2024 (con la imagen de la UPR Recinto de Ciencias Médicas) que expire a partir de enero 2024.

Los conductores que les expire su marbete en los próximos meses no deben quitarlo desde ahora, sino que deben esperar al mes de cambio de su marbete para hacer el trámite.

¿Cómo renovar el marbete digital?

Los ciudadanos podrán realizar la renovación a través de la aplicación de CESCO Digital o mediante los diferentes Centros Autorizados o Puntos de Ventas (Centros de Inspección, Bancos, Colecturías y Cooperativas). Para este proceso, los dueños de vehículos deberán realizar como de costumbre la inspección del vehículo

En el caso de haber registrado su sello a través de CESCO Digital, los ciudadanos deberán ingresar a la aplicación y pagar sus Derechos Anuales ingresando la información de tarjeta de crédito para hacer el pago. Como parte del proceso de pago podrá seleccionar su cubierta de ACAA y seguro de responsabilidad compulsorio de preferencia. Por último, es necesario que despegue del parabrisas la pegatina.

Si por el contrario, no realizó el registro del sello, o si no cuenta con uno, deberá visitar el Centro Autorizado de su preferencia para hacer el pago de sus Derechos Anuales, ACCA y Seguro Compulsorio como de costumbre y recuerde llenar el formulario correspondiente al Seguro Compulsorio. Luego, deberá obtener el sello del marbete digital. De tener un sello de peaje elegible para utilizarse como marbete digital, deberá proveer los 8 dígitos después del (PRHTXXXXXXX) al cajero del punto de venta. Se recomienda que le tome una foto a su sello de peaje antes de proceder al punto de venta. De no tener un sello de peaje elegible, se le proveerá el marbete digital oficial del Gobierno de Puerto Rico en el punto de venta. Este sello podrá registrarse en AutoExpreso para utilizarse en los peajes. Luego, pegue su nuevo marbete digital y despegue la antigua pegatina del parabrisas.