Tatito Hernández cree que Jesús Manuel Ortiz se dio un “autogolpe”

Cuando se le pregunta al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández si siente que puso los clavos en el ataúd político del líder del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz y su viabilidad como aspirante a la gobernación; éste refuta la premisa y plantea que su correligionario se dio un “autogolpe”.

“Fue un autogolpe. Vamos a ver esto con mucha madurez. Todo el mundo —especialmente en mi delegación— hace más de un año saben que yo voy a correr para Dorado. No tiene lógica, casar una pelea en tu casa con alguien que colabora contigo todos días, que no ha tenido un no. Él es el presidente de la Comisión de Gobierno, de mi total confianza en la Cámara. Para correr por una posición que no chocamos en nada porque yo voy para Dorado y él va para otra posición. Yo creo que fue un autogolpe por gente que le hizo daño”, dijo Hernández en entrevista Punto por Punto con Metro.

El presidente cameral no esconde el señalamiento de quienes entiende asesoraron mal a Ortiz. Inicialmente apunta al exgobernador, Alejandro García Padilla, a quien califica como un “inmaduro” y “mediocre”. Le sigue el secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, de quien plantea no puede ser confiable en las funciones de mediador que requiere el cargo que ostenta en la colectividad.

“Alejandro García Padilla le hizo mucho daño al Partido Popular como institución”, planteó categóricamente Hernández. Dijo que no resulta lógico que Ortiz se asesore para una crisis institucional por el exgobernador “porque él fue mediocre y no pudo hacer el trabajo”. Para el presidente cameral, García Padilla le infringió mucho daño al Estado Libre Asociado. “Destruyó el autogobierno de Puerto Rico, que era algo que se defendía con buen gobierno, con hacer las cosas bien”, opinó al hacer referencia a la Ley federal PROMESA que se impulsó bajo el gobierno de García Padilla.

Además, Hernández resintió que el exgobernador ahora sea una voz de referencia y análisis en espacios mediáticos. “Después que hemos hecho un gran acuerdo en beneficio a la institución del partido, continúa hablando y lacerando un buen acuerdo”, apuntó.

¿Usted se siente como la persona que puso los clavos en el ataúd político desde Jesús Manuel Ortiz?, preguntó Metro.

“Yo creo que las personas que lo asesoraron… Cuando se da una situación como esta, uno escoge las batallas. Yo creo que lo inducen a un error, porque uno divide su casa para correr, para una posición, la cual no tiene ninguna relación con la Cámara. […] Fíjate que cuando el compañero corrió (a la presidencia del PPD), yo no interviene por respeto a un compañero de la Cámara aspirando una posición. Uno tiene que ser recíproco. Y yo creo que él se dejó influenciar”, respondió el presidente cameral.

Una de las figuras que a juicio de Hernández influenciaron mal a Ortiz fue el secretario general de la colectividad, de quien planteó está “inhabilitado” para las funciones de su cargo.

Usted va a aspirar a una posición ahora a la alcaldía de Dorado. El secretario general del partido es Gerardo “Toñito” Cruz ¿No se siente cómodo con él para velar procesos en los que usted va a estar aspirando?, cuestionó este diario.

“Yo me siento cómodo con Jesús Manuel, a pesar de que la percepción es otra. La comunicación con él siempre ha sido buena. Y yo espero que continúe. Pero obviamente todo el mundo hace ajustes en el camino y es una persona (Cruz) que yo tengo una conversación a futuro”, contestó Hernández. Dijo que en específico hay un malestar mayor en las representantes féminas que fueron parte de los 14 legisladores sancionados. “El manejo no fue el mejor”, agregó.

De hecho, Hernández enfatizó que sus objeciones sobre la figura del secretario general del PPD y comisionado electoral alterno están plasmadas en la moción que en su momento radicó ante los organismos del partido.

Jesús Manuel Ortiz, presidente del PPD, junto a los presidentes legislativos, José Luis Dalmau y Rafael "Tatito" Hernández (foto suministrada)

¿A quién apoya Rafael Hernández para la gobernación en el PPD?

Sobre si ya cuenta con un candidato favorito entre quienes se perfilan para aspirar a la gobernación por el PPD, el presidente cameral dijo que aún puede surgir una figura que no se ha visto en el abanico de opciones.

“Aquí podía pasar cualquier cosa […] Yo creo que hay mucha gente de afuera. Aquí no está todo el mundo”, sostuvo.

Acuerdo en el PPD

En cuanto al proceso para alcanzar el acuerdo que puso fin al cisma en el PPD por el tema de las enmiendas al Código Electoral, el presidente cameral dijo que nunca se planteó que pudiera decantar en una crisis constitucional. Esto ante la posibilidad de que él quedara fuera del PPD y la colectividad sin mayoría en la Cámara de Representantes.

“Todo el mundo sabe que el que va a entrar en una batalla conmigo tiene que ir preparado porque yo sí me preparo. Y siempre estoy tres o cuatro pasos más adelante. Eso nunca estuvo en juego. ¿Por qué razón? Porque somos un grupo de gente que para llegar a liderar en la Cámara lo hicimos sin el respaldo del Partido Popular. Es la realidad. Tenemos una alianza con miembros de otras delegaciones y una gran parte de miembros de mi delegación”, explicó.

Para Hernández las voces que surgieron en su contra en esta controversia nunca han sido sus aliados.