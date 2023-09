Anuncian restauración de sistema de inspección vehicular tras colapso

Luego de un incidente de desconexión en el sistema de inspecciones de vehículos, conocido como CARTEK, este finalmente ha sido resuelto, informó en la tarde del viernes, el director ejecutivo interino de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS), Antonio Ramos Guardiola.

“Este sistema, le ofrece servicio a los centros de inspección, y no es un sistema operado por el Gobierno de Puerto Rico. No obstante, desde PRITS nos dimos a la tarea de asistir al proveedor. Aunque este sistema no es uno operado por el Gobierno de Puerto Rico, el equipo técnico de PRITS brindó apoyo en el manejo de incidente mayor desde el “war room” el cual cuenta con personal técnico experto en todas las áreas del proceso de renovación de marbetes”, dijo el funcionario en declaraciones escritas.

Debido a esta situación, el Gobierno de Puerto Rico, mediante el Departamento de Transportación y Obras Públicas, emitió una Resolución para extender la vigencia de los marbetes que se expiraron el pasado 31 de agosto, hasta el 16 de septiembre.

DTOP extiende periodo para renovar marbetes tras caída de sistema de inspección

La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega anunció el viernes que extendió el periodo para renovación de los marbetes tras la situación con el sistema de inspección de vehículos.

“Durante el día de hoy dio inicio el proceso de renovación de los derechos de conducir en las vías, utilizando el nuevo marbete digital. El sistema, que está anclado en la plataforma de CESCO Digital está funcional y disponible a todos los ciudadanos con todas sus funcionalidades”, dijo Vélez Vega en declaraciones escritas.

“Alrededor del mediodía, hubo un incidente relacionado al sistema que apoya las transacciones de inspección de los vehículos en las Estaciones de Inspección (EOI) conocido como CARTEK. Este sistema no es gestionado por el Gobierno de Puerto Rico. No obstante, este sistema es fundamental para realizar las transacciones de renovación en los centros de inspección, por lo que estamos trabajando junto a PRITS, en colaboración con el proveedor para resolver esta situación de manera expedita”, explicó.

“Ante este incidente y para facilitar que ciudadanos cuenten con el tiempo necesario para realizar sus transacciones se ha emitido la Resolución 2023-20, que extiende el periodo de renovación por 15 días para los propietarios de vehículos con marbetes que vencen en agosto. Seguimos trabajando junto a los centros de inspección y sus proveedores para garantizar que los procesos continúen operando de manera eficiente y confiable”, añadió Vélez Vega.