JGo llega en Can-Am y dice “no hay nada que anunciar” sobre su futuro político en convención PNP

La comisionada residente, Jenniffer González Colón votó el viernes en el directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) y salió del hotel donde se lleva a cabo la convención para atender otros compromisos.

González Colón mencionó que se aprobó el Reglamento para las primarias y se escogió al nuevo secretario general de la colectividad, que lo anunciará el presidente Pedro Rafael Pierluisi Urrutia. La vicepresidente del PNP se excusó de los trabajos del Directorio, que al momento continuaban.

“Aquí no van a ver ningún artículo promocional mío en esta Convención hasta que no haga el anuncio. Aquí no hay nada que anunciar, la determinación la vamos a tomar mas adelante y la notificaré mas adelante. Pero la Convención es para que la gente la disfrute, de celebración”, dijo González Colón a su salida del Directorio.

Sobre los pasquines, por toda la periferia donde se realiza la convención que leen “Jenniffer González gobernadora 2024″, la comisionada residente rechazó que su equipo de trabajo tenga algo que ver con el particular “pero tengo que aceptar que se ven bien bonitos”.

Al hablar de su decisión sobre la posición electiva que va a aspirar en el 2024, expresó “estoy mas cerca que nunca de tomar esa decisión”.

En cuanto a su presencia en la Convención, estableció que no ha tomado una determinación sobre el particular.

En entrevista con Metro Puerto Rico la también comisionada residente en Washington ya había adelantado que no soltará prenda sobre su esperada decisión en cuanto a si retará al presidente de la colectividad, Pedro Pierluisi, en la candidatura a la gobernación de Puerto Rico.

“Ya yo he estado haciendo mis visitas, mi examen. Yo estoy bien cerca de tomar una decisión y hacerla pública. No va a ser este fin este de semana”, dijo González. Sin embargo, sí afirmó que participará de la reunión del directorio del PNP y que exhorta a todos los integrantes del organismo rector a acudir al encuentro, como parte de la convención política en Río Grande.

Según González desde marzo o abril no se reúne el directorio del PNP, por lo que es importante el cónclave. Anticipó que luego del encuentro —en el que no tiene contemplado hacer algún planteamiento especial— saldrá a atender otros compromisos. La vicepresidenta del PNP no precisó si se integrará en más actividades de la convención a lo largo del fin de semana. “Todavía estamos evaluando”, dijo.

Dice que prepara un ejército electoral

Aunque no suelta prenda aún sobre si aspirará a la gobernación en un reto primarista a Pierluisi, la vicepresidenta del PNP habla de la formación de un ejército electoral al mando del exalcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges.

¿Usted se siente cómoda con Aníbal Vega Borges?, preguntó Metro.

“El licenciado Vega Borges es una de las personas que más domina la Ley Electoral en Puerto Rico. Ha estado inmerso en el proceso electoral en el pasado. Dirigió la primaria de Ricardo Rosselló contra Pedro Pierluisi en el 2016 […] En el pasado, tuve a Edwin Mundo al lado mío, tuve a Junior González (QPD). Me siento super cómoda con el licenciado Vega Borges […] Está armando un ejército electoral”, respondió González.

¿Pero eso suena más robusto que para una candidatura a la comisaría?, cuestionó este diario.

“Igual de robusto. La candidatura de comisionada residente tiene derecho a tener observadores, yo siempre he tenido mis observadores. Esa estructura la voy a levantar poque comoquiera yo tengo que levantar 10,000 endosos”, dijo la vicepresidenta del PNP.

Al mismo tiempo, afirmó que confía en el equipo electoral del PNP que conforman Vanessa Santo Domingo y Edwin Mundo porque en la colectividad siempre ha habido primarias.

Sobre un cambio en la secretaría del PNP, ante el anuncio de la salida del senador Carmelo Ríos, González sostuvo que esas posiciones son de confianza de quien ocupe la presidencia. “Lo que es importante es que los funcionarios que estén a cargo de los procesos electorales puedan manejarlo de manera más transparente posible. No me preocupa, pero obviamente uno esperaría que sea gente seria y que no estén con ánimos prevenidos contra nadie”, agregó.

La comisionada residente en Washington aseguró que sus recaudos —reportados ante la Comisión Federal de Elecciones— son saludables. Sobre si cuenta con apoyo de alcaldes dijo que “yo tengo el respaldo de la base de mi partido y el respaldo del pueblo, eso es lo que estoy viendo en cada visita y me siento bien confiada y agradecida”.