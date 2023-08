Grupo Hospitalario HIMA San Pablo se acoge a quiebra por reorganización

El Grupo Hospitalario HIMA San Pablo radicó hoy una solicitud de quiebra por el capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos, que refiere a una reorganización, según aparece en la petición voluntaria sometida al Tribunal de Quiebras.

Este formulario —que se completó el pasado 11 de agosto— sometido por el hospital confirma que hay, al menos, 20 acreedores no afiliados a la organización médica con los reclamos no garantizados más altos, que ascienden a $4 millones. 11 de estos 20 casos son relacionados a daños y malpractices reclamados al hospital, que suman $1.67 millones, y dos han sido disputados por el sistema de hospitales.

Mientras, se registran nueve casos pendientes de bancarrota con las siguientes organizaciones afiliadas: Centro Médico del Turabo, Inc., CMT Development LLC, General Contracting Service, Inc., HIMA San Pablo Properties, Inc., Host Security Services, Inc., IA Developers, Corp., Jerusalem Home Ambulance, Inc., JOCAR Enterprises, Inc. y Portal de Caguas, Inc.

El documento también indica que se estima entre 100 a 199 acreedores con reclamaciones que suman entre $100 y $500 millones. Los activos de la organización de salud se estiman entre $500 millones a $1 mil millones en activos.

El presidente del sistema hospitalario, Armando Rodríguez Benítez, aludió a que la reducción de pacientes y los problemas económicos son “el resultado de las cuantiosas deudas de Molina Healthcare y Triple S, que han puesto a la Compañía en un estado de dificultad financieras”.

La institución, que cuenta con hospitales en Bayamón, Caguas, Fajardo y Humacao, anunció, a mediados de julio, el despido de más de 300 empleados como “medida estratégica” para un plan económico. Ese mes, el grupo hospitalario también sufrió un revés judicial cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico le ordenó pagar a sus empleados bajo convenio colectivo el bono de Navidad del año 2015. La Unión General de Trabajadores se mostraba confiada en aquel momento de que la determinación fuese un precedente para reclamaciones de otros años posteriores.

Rodríguez Benítez aseguró, además, que están “enfocados en garantizar que sus empleados, médicos y proveedores puedan continuar brindando la atención médica acostumbrada a las comunidades a las que sirven y están agradecidos por su apoyo continuo”.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre temas de salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.