Secretaria de la Gobernación confirma que el FBI investiga al Departamento de Educación

El Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico es investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

La información fue confirmada este lunes por la secretaria de la Gobernación, Noelia García, quien indicó han recibido subpoena.

“Hemos estado cooperando con información que nos han pedido”, expresó en entrevista radial con Jugando Pelota Dura.

La semana pasada, la periodista Melissa Correa (Las Noticias, TeleOnce), reportó que el FBI se encuentra investigando al DE por el otorgamiento de contratos para la reparación de estructuras de la agencia, como las escuelas, y por varios programas que reciben fondos federales.

Cabe mencionar que el exsecretario del DE, Eliezer Ramos Parés, confirmó en julio que desde La Fortaleza se le pidió la renuncia, pero no entró en detalles de las razones.

Ramos Parés confirmó los rumores a la periodista Sandra Rodríguez Cotto en su blog ‘En Blanco y Negro’ y al medio “Ey Boricua”. El funcionario confirmó al medio que el pasado 30 de junio recibió dos cartas, una de renuncia y otra de destitución y se le dio a escoger una.

El exsecretario también confirmó que ahora regresará a su puesto de carrera en el Departamento de Justicia.

Al preguntarle si renunció por haberse negado a firmar algún contrato este no entró en en detalles y le aseguró al medio que fue honesto en sus decisiones en el Departamento de Educación y que no tenía participación en las decisiones de la Junta de Subastas.

“Yo preguntaba si ya algo había salido a Subastas, y me indicaban sí o no, pero yo nunca incidí en eso. Eso siempre fue así. No tuve nada que ver con los contratos ni subastas”, expresó.

También puedes leer: