“Eliminarla y mandar a esa gente pa’ la casa”: Miriam Ramírez de Ferrer sobre la delegación congresional

La exsenadora y estadista Miriam Ramírez de Ferrer opinó este martes que la Delegación Congresional de Puerto Rico debe ser eliminada.

En entrevista con Pega’os en la Mañana (Radio Isla1320), Ramírez de Ferrer denunció el salario del grupo que busca la estadidad en la capital federal y lo tildó como un ‘guame’.

“Todos esos muchachos le dieron ese guame, brutal 120 mil al año, divídelo por meses, pa’ que tú veas. Son como 10 mil pesos mensuales. ¿Qué infeliz en Puerto Rico ha visto 10 mil pesos mensuales, ni al año?”, dijo la exsenadora.

Además, Ramírez de Ferrer señaló que la delegación no tiene conocimiento sobre el proceso de cabildeo en Washington D.C.

“Ese embeleco no ha hecho nada. Lo que ha hecho es coger chavos del pueblo de Puerto Rico, mientras que en Puerto Rico hay personas que casi no tienen ni con qué comer. No tenían verdadero conocimiento de cómo funciona Washington. Nunca han tenido un plan, no tenían una meta, es buscar la estadidad, eso es, tu sabes eso no es una meta (...) No saben, eran todos nenes de mamá y papá”, expresó.

Sobre qué debe hacer el gobierno con la delegación congresional, Ramírez de Ferrer opinó que deben “eliminarla y mandar a esa gente pa’ la casa y coger ese dinero y por lo menos invertirlo pa’ darle comida y cuidar unos viejos que se están muriendo en Río Piedras, entre otros”.

Ayer, lunes, la exalcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez anunció su decisión de retirarse de su posición como delegada congresional debido a que se dedicará a atender su condición de salud.

Meléndez expresó en un mensaje escrito a través de sus redes sociales que llegó a la conclusión de dimitir del cargo tras conversaciones con su familia.

“Luego de mucho pensamiento y conversaciones con mis hijas, he tomado la difícil decisión de renunciar a la vida pública y en consecuencia a mi posición como delegada congresional. El camino que me trae hoy ante ustedes, los que han puesto su confianza en mi y el pueblo que me apoya, no ha sido fácil”, expresó Meléndez.

“Como todos ustedes saben, hace unos meses sufrí un percance de salud que ha cambiado mi ritmo de vida. A pesar de haber llegado a un punto donde me sentí con fuerzas y retomé mis labores, hoy mi cuerpo me dice otra cosa. Es por la infinita misericordia de Dios que estoy viva, por lo que debo hacer mi parte y concentrar mis energías en mi familia y sanación”, añadió.

La exalcaldesa fue hospitalizada en en el Centro Médico de Río Piedras a finales del 2022 y desde ese momento se ha encontrado en recuperación. En 2019, la líder estadista había sido diagnósticada con cáncer, pero luego de una operación, logró superar la condición.

Meléndez es una de las personas que en mayo del 2021 fueron elegidos para ser parte de la delegación congresional que se creó para buscar la estadidad para Puerto Rico en Washington D.C.

Actualmente, la delegación también ha sufrido otras bajas debido a que la delegada congresional Elizabeth Torres fue destituida por un caso que llevó el Departamento de Justicia al tribunal.

Cabe mencionar que Torres realizó una solicitud de reembolso por alrededor de 8 mil dólares en gastos por viajes a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés) alegando que eran parte de sus funciones como miembro del grupo que busca la estadidad en la capital federal.

Según el director de PRFAA, Luis Dávila Pernas indicó que los viajes de Torres eran con destinos a Miami, Orlando y Washington D.C.

Las facturas recibidas indican que todos los pasajes eran de primera clase, por lo que PRFAA no se los reembolsará ya que por ley no está permitido que se le paguen estos tipos de lujos a funcionarios electos con dinero de los contribuyentes.

“Se envió una misiva en la que se le dijo que se le iba a reembolsar los gastos de viajes, alojamiento, transportación terrestre pero lamentablemente los pasajes aéreos que totalizaban más de 2 mil dólares en primera clase no se le iban a reembolsar”, expresó Dávil Pernas en WKAQ 580.

Del mismo modo, el funcionario dijo que Torres alegó que debido a una condición de salud debe estar cerca del baño cuando realiza sus viajes, por lo que compró pasajes en primera clase.

“Recibimos una comunicación, parece que fue este lunes en donde ella alegaba que en este viaje ella tuvo que tener equipaje adicional, llevaba mucha ropa, muchas maletas y que tenía una condición que le requería estar cerca del baño y que la comodidad de los asientos era una justificación válida para pagarle los pasajes aéreos en primera clase”, expresó Dávila.

La funcionaria ya no está recibiendo dinero por parte de la oficina tras ser destituida en una caso que llegó al tribunal tras una denuncia del Departamento de Justicia que alegaba que Torres no estaba haciendo su trabajo.

“El tribunal formalmente mediante sentencia destituyó a la delegada el 26 de junio, así que a partir de ese día ya ella no es delegada de la delegación congresional y desde ese día no tiene derecho a compensación de salario ni reembolso de gastos”, explicó Pernas.