Carmelo Ríos cree que no se deben llenar vacantes de la delegación estadista

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP) y senador, Carmelo Ríos, no ve ambiente para llenar las dos vacantes que han surgido en la delegación de estadistas que fueron elegidos para buscar la estadidad en el Congreso de los Estados Unidos.

“Creo que no se debe activar un proceso para cubrir esas dos vacantes”, expresó Ríos en entrevista con el periodista Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320.

Del mismo modo, defendió la inversión que ha hecho el gobierno en el grupo de estadistas a pesar de las críticas que esta ley ha recibido.

“Yo lo repensaría. Creo que la elección ha hecho su trabajo, con algunas excepciones. Pero ha habido un desarrollo con los delegados extendidos que en mi opinión debe suplir la necesidad”, añadió.

En el día de ayer, la exalcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez anunció que se retira de la posición debido a su condición de salud.

“Luego de mucho pensamiento y conversaciones con mis hijas, he tomado la difícil decisión de renunciar a la vida pública y en consecuencia a mi posición como delegada congresional. El camino que me trae hoy ante ustedes, los que han puesto su confianza en mi y el pueblo que me apoya, no ha sido fácil”, expresó Meléndez.

“Como todos ustedes saben, hace unos meses sufrí un percance de salud que ha cambiado mi ritmo de vida. A pesar de haber llegado a un punto donde me sentí con fuerzas y retomé mis labores, hoy mi cuerpo me dice otra cosa. Es por la infinita misericordia de Dios que estoy viva, por lo que debo hacer mi parte y concentrar mis energías en mi familia y sanación”, añadió.

La exalcaldesa fue hospitalizada en en el Centro Médico de Río Piedras a finales del 2022 y desde ese momento se ha encontrado en recuperación. En 2019, la líder estadista había sido diagnósticada con cáncer, pero luego de una operación, logró superar la condición.

Meléndez es una de las personas que en mayo del 2021 fueron elegidos para ser parte de la delegación congresional que se creó para buscar la estadidad para Puerto Rico en Washington D.C.

Actualmente, la delegación también ha sufrido otras bajas debido a que la delegada congresional Elizabeth Torres fue destituida por un caso que llevó el Departamento de Justicia al trribunal.

