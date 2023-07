Designada Secretaria de Educación nombra a Ángel Toledo subsecretario para Asuntos Académicos y Programáticos

Aunque su nombramiento como designado secretario de Educación duró solo unos días, el doctor Ángel Toledo López fue nombrado hoy como subsecretario para Asuntos Académicos y Programáticos.

El nombramiento fue realizado por Yanira Raíces, quien lo sustituyó luego del retiro de su nombramiento por el gobernador, Pedro Pierluisi. Toledo López inicia en la posición a partir de hoy hasta nuevo aviso, según una carta del Deparmento publicada por la periodista Milly Méndez.

Dr. Ángel Toledo es nombrado subsecretario para Asuntos Académicos y Programáticos. El nombramiento fue hecho hoy por la designada secretaria de @EDUCACIONPR Yanira Raíces pic.twitter.com/Txni1v547S — Milly Méndez (@MillyMendezpr) July 11, 2023

El nombramiento de Toledo López fue retirado luego de seis días de haber sido designado y ante el inminente rechazo por parte del Senado, que se autoconvocó para considerar un paquete de nombramientos. Además del nombramiento de Toledo López, Pierluisi retiró otras 15 designaciones que iban a ser consideradas.

El doctor fue objeto de críticas luego que salieran a relucir unas expresiones realizadas en su cuenta de Twitter del año 2013. En las mismas criticaba fuertemente la administración del Partido Popular Democrático (PPD), que para aquel entonces era liderada por el gobernador Alejandro García Padilla. El propio exgobernador reaccionó en radio sobre estas expresiones y pidió a la legislatura actual que también es dominada por el PPD que lo evalúe por sus méritos.

Por su parte, el gobernador Pierluisi, cuyos nombramientos han sido objeto de largos y tardíos procesos de evaluación en el Senado, acusó al alto cuerpo legislativo de tener “ganas de fastidiar” y señaló que se le debía dar la oportunidad a todos los nominados a ser evaluados en el debido proceso.

El viernes en la mañana, Toledo López acudió al Capitolio, donde se reunió con varios legisladores, a pesar de estar consciente de la intención de la mayoría del PPD de colgarlo.

Toledo López ‘tuiteaba’ fuertemente a favor del PNP

La controversia con Toledo López surgió luego que en WKAQ se confrontara al funcionario con las expresiones que había realizado hace una década en la red social atacando al exgobernador.

Los tuits del 2013 muestran como el funcionario de Educación criticaba fuertemente el gobierno. Toledo López, en tanto, aceptó que fueron escritos por durante “una etapa de su vida”.

“Son etapas de la vida, son cosas que uno maneja en un momento dado, son cosas que uno trabaja y posiblemente dice como resultado, incluso de la frustración que uno ve en un momento, pero ejemplo de eso como te digo es que esa transformación de persona y de espíritu también se da como para reconocer las labores de todos y todas independientemente sus colores en Puerto Rico y así ha sido desde hace mucho tiempo”, expresó para entonces.

¿Qué decían los tuits?

“Desde la gran nación opino que me importa poco quien gane las posiciones de VP del PNP siempre que venga a trabajar por el PNP”

“A suponer que alguien entendió lo que dijo Alejandro. ¿Me lo pueden explicar? Es que yo también estaba dormido al lado de Sila y Carmen Yulín”

“He concluido que AGP está en drogas, además de su idiotez común, que la economía está mejor que hace un año”

“The only difference between McDonald’s and the goverment of Puerto Rico is that McDonald’s has only one clown running the show”

“La obra de Alejandro (García Padilla) es llevar la economía al nivel de estiércol de manera que la mejoría más insignificante al final parezca un logro”

Toledo López era el subsecretario de Asuntos Académicos del Departamento de Educación. Pero antes, tuvo participación como analista político en el segmento de Enrique “Kike” Cruz en Lo Sé Todo.