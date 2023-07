Pierluisi dice que el Senado tiene “ganas de fastidiar” tras críticas a designado para Educación

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia aseveró el martes que el Senado parece tener “ganas de fastidiar” con sus nombramientos al Gabinete, defendiendo en particular al secretario interino de Educación, el doctor Ángel Toledo López, criticado por comentarios realizados hace diez años en redes sociales.

“Eso no son maneras, razonables de actuar, al revés. Todos los nominados tienen derecho a una evaluación justa, balanceada y no pueden estar, pues porque tuvo unas expresiones hace diez años que para algunos no son de su agrado, pero de todas maneras tienen que evaluar todo su trasfondo personal, académico, profesional, administrativo, antes de llegar esas conclusiones. Lo que yo veo ahí que ni tan siquiera le dan la oportunidad a mis designados, esas no son actitudes, esos son ganas de obstruir, ganas de fastidiar. Por no decir otra palabra, un poquito más fina”, indicó el gobernador a preguntas de la prensa.

Pierluisi defendió a Toledo López, señalando que los comentarios fueron hechos mucho antes de su servicio público y que se debería juzgar al funcionario por su amplia trayectoria académica y administrativa. “Están más que preparados para ocupar esa silla”, agregó.

El gobernador expresó que la atención debería estar en el reinicio escolar y la continuación de la transformación del Departamento de Educación, y no en “expresiones aisladas”.

En cuanto a la renuncia del secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, Pierluisi insistió en que no lo despidió. “Yo sé que seguirá colaborando con mi administración”, mencionó. El gobernador reiteró su prioridad en tener un buen inicio del año escolar y en agilizar el uso de los fondos federales para mejorar la infraestructura del Departamento de Educación.

Pierluisi destacó el papel que jugó Ramos Parés en la descentralización del departamento y en descongelar fondos federales que se habían quedado paralizados por problemas administrativos. “En esta Administración, lo que hemos hecho es gastar, invertir fondos federales de forma bien destacada”, concluyó el gobernador.

Las expresiones del mandatario se dieron tras su participación de los actos protocolares oficiales del Gobierno del 247 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.