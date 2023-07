Legisladores arremeten contra el Senado por no atender nombramiento a PRITS

Los representantes novoprogresistas Víctor Parés y José Aponte denunciaron este jueves, que las acciones de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado “le costaron a Puerto Rico otro excelente profesional”.

“Hoy nuestro pueblo perdió una gran profesional por las acciones mezquinas de la delegación del partido popular en el Senado. La manera en que esa delegación manejó el nombramiento de la directora de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS, por sus siglas en inglés), Nannette Martínez, fue abismal. Esta fue una funcionaria que vino a trabajar por la gente y lo menos que se merecía fue el trato que recibió por parte del PPD”, expresó Parés, quien representa el Distrito #4 de San Juan.

Por su parte Aponte, destacó la manera en que Martínez estaba “adelantada de los acontecimientos”.

“La exdirectora de PRITS tomó la iniciativa de iniciar la creación de un marco regulador para el uso de algoritmos y plataformas de Inteligencia Artificial en las agencias y demás dependencias del gobierno. Su carta circular de abril a esos efectos se adelantó a muchas de las jurisdicciones de la nación. No había razón alguna para que recibiera ese tratamiento tan poco profesional y responsable”.

Las expresiones de los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) surgen luego de que Martínez solicitara al gobernador no volver a someter su nominación para dirigir PRITS ante el Senado debido a que ese cuerpo no atendió correctamente su designación en la pasada sesión.

“La nominada tenía los votos, el liderato del PPD lo sabía, por eso no quiso nunca bajar su nombramiento a votación en el hemiciclo. Por el contrario, le dieron un informe negativo y trataron de bajarlo un día que había pocos senadores, inclusive del mismo partido popular. No es hasta que se dieron cuenta que no tenían los votos para colgarla que retiraron la consideración del nombramiento”, añadió Parés.

“Otra vez, la legislatura del PPD hace que Puerto Rico pierda un gran servidor público porque no quiso atender el nombramiento. La desorganización y revanchismo político son la orden del día en el liderato del partido popular en el Senado”, concluyó diciendo Aponte.

Pierluisi retira nombramiento de directora de PRITS

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi retiró el nombramiento de Nannette Martínez Ortiz como directora ejecutiva Oficina de Innovación e Informática del Gobierno de Puerto Rico (PRITS, en inglés).

A través de declaraciones escritas, el gobernador agradeció la labora de la funcionaria. Sin embargo, retiró el nombramiento antes de que culminara la sesión legislativa ya que esta le pidió que fuera retirada. En el Senado ya se había indicado que no contaba con los votos necesarios.

“Servir a Puerto Rico ha sido una de las experiencias más gratificantes que he vivido”, manifestó Martínez Ortiz en declaraciones escritas.

“Agradezco al señor gobernador Pedro Pierluisi por haber confiado en mi liderazgo y conocimientos para dirigir una de las oficinas que tomó mayor relevancia al experimentar la emergencia por la pandemia. Agradezco a mi familia por su sacrificio, y a todos los empleados de PRITS por su compromiso y dedicación”, agregó.

Según reportes de prensa, en la dirección interina de PRITS se encuentra Antonio Ramos Guardiola.

El nombramiento de Martínez Ortiz fue devuelto a la Comisión de Nombramientos en abril pasado, como parte de un proceso de negociación entre las delegaciones del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático en el Senado.

El pasado mes de mayo, la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado derrotó el nombramiento de Martínez Ortiz cuando unos 12 senadores del PPD votaron en contra de la nominación, mientras que otros 12 legisladores de las demás delegaciones políticas votaron a favor.