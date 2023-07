Pierluisi retira nombramiento de directora de PRITS

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi retiró el nombramiento de Nannette Martínez Ortiz como directora ejecutiva Oficina de Innovación e Informática del Gobierno de Puerto Rico (PRITS, en inglés).

A través de declaraciones escritas, el gobernador agradeció la labora de la funcionaria. Sin embargo, retiró el nombramiento antes de que culminara la sesión legislativa ya que esta le pidió que fuera retirada. En el Senado ya se había indicado que no contaba con los votos necesarios.

“Servir a Puerto Rico ha sido una de las experiencias más gratificantes que he vivido”, manifestó Martínez Ortiz en declaraciones escritas.

“Agradezco al señor gobernador Pedro Pierluisi por haber confiado en mi liderazgo y conocimientos para dirigir una de las oficinas que tomó mayor relevancia al experimentar la emergencia por la pandemia. Agradezco a mi familia por su sacrificio, y a todos los empleados de PRITS por su compromiso y dedicación”, agregó.

Según reportes de prensa, en la dirección interina de PRITS se encuentra Antonio Ramos Guardiola.

El nombramiento de Martínez Ortiz fue devuelto a la Comisión de Nombramientos en abril pasado, como parte de un proceso de negociación entre las delegaciones del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático en el Senado.

El pasado mes de mayo, la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado derrotó el nombramiento de Martínez Ortiz cuando unos 12 senadores del PPD votaron en contra de la nominación, mientras que otros 12 legisladores de las demás delegaciones políticas votaron a favor.

En ese momento, el gobernador, Pedro Pierluisi pidió la reconsideración del nombramiento y calificó el Senado como un lugar con un ambiente de “cuneta”.

Este es uno de los múltiples choques entre la legislatura y Fortaleza. Precisamente esta semana, el gobernador criticó a la legislatura por adelantar que no se estaría confirmando el nombrmaiento del secretario designado del Departamento de Educación, Ángel Toledo López.

“Eso no son maneras, razonables de actuar, al revés. Todos los nominados tienen derecho a una evaluación justa, balanceada y no pueden estar, pues porque tuvo unas expresiones hace diez años que para algunos no son de su agrado, pero de todas maneras tienen que evaluar todo su trasfondo personal, académico, profesional, administrativo, antes de llegar esas conclusiones. Lo que yo veo ahí que ni tan siquiera le dan la oportunidad a mis designados, esas no son actitudes, esos son ganas de obstruir, ganas de fastidiar. Por no decir otra palabra, un poquito más fina”, indicó el gobernador a preguntas de la prensa.

Pierluisi defendió a Toledo López, señalando que los comentarios fueron hechos mucho antes de su servicio público y que se debería juzgar al funcionario por su amplia trayectoria académica y administrativa. “Están más que preparados para ocupar esa silla”, agregó.