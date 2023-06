Director de AAFAF: Nuevo plan fiscal para la AEE certificado por la Junta “disminuye la capacidad de pagar su deuda”

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, manifestó hoy que la certificación de un nuevo plan fiscal de la Junta de Control y Administración Financiera para Puerto Rico para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) resulta en una disminución significativa en la capacidad de la Autoridad para pagar su deuda.

“El viernes pasado, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, certificó un nuevo plan fiscal para la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (“AEE”) que refleja que las tendencias del mercado y proyecciones apuntan a una reducción sustancial en el consumo de energía e ingresos proyectados para la AEE (el “Plan Fiscal”). Esta realidad resulta en una disminución significativa en la capacidad de la AEE para pagar su deuda. De ahí que, según reconocido por la Junta en la moción informativa presentada anoche ante el tribunal federal, también disminuyó significativamente el espacio disponible para imponer tarifas a los consumidores para el servicio de deuda. Aunque la Junta no señaló con especificidad los cambios al cargo heredado que propondrá, reconoció que este se reducirá para que se mantengan dentro de parámetros de asequibilidad”, dijo en declaraciones escritas.

Indicó, además que el gobierno evalúa las enmiendas propuestas por la Junta al Plan de Ajuste de la AEE para determinar si son consistentes con la política pública del Gobierno.

“En la moción informativa, la Junta notificó su intención de enmendar el plan de ajuste de la AEE (”Plan”) y proveyó un resumen de las enmiendas que entiende necesarias al Plan con el propósito de conformarlo con el Plan Fiscal. Al presente, el Gobierno de Puerto Rico (“Gobierno”) está evaluando detenidamente la lista de enmiendas propuestas al Plan para determinar si son consistentes con la política pública del Gobierno—particularmente a la luz del Plan Fiscal recién certificado por la Junta”, señaló.

“La administración del Gobernador Pierluisi está comprometida con completar la reestructuración de la deuda de la AEE y transformar el sistema energético de Puerto Rico a uno resiliente y confiable. A esos fines, el Gobierno ha insistido que cualquier plan de ajuste de la AEE debe ser asequible, factible y sostenible, preservando el mandato estatutario y el poder del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). Recordemos también que Genera PR viene a lograr ahorros y a base de eso es que se le pagará. Por lo tanto, eso significaría una reducción en los gastos operacionales de la AEE, otro asunto que deberá en su momento analizar el NEPR, que es el ente que decidirá cuánto será el pago por el servicio de energía eléctrica”, añadió.

Manifestó que el Negociado de Energía, como ente regulador independiente debe ser respetado en cualquier plan de ajuste a ser confirmado.

“La pericia y facultad del NEPR para supervisar los presupuestos, las tarifas y la estructura tarifaria de la AEE son cruciales para atender el panorama siempre cambiante del sector energético”, sostuvo.

“El Gobierno continuará haciendo todo lo posible para minimizar el impacto de cualquier plan de ajuste aprobado en las tarifas de energía eléctrica, y evitar que se imponga una carga excesiva sobre los residentes y negocios de Puerto Rico—asegurando la viabilidad de la AEE a largo plazo.

La importancia de reestructurar la AEE correctamente es primordial. Tenemos una oportunidad para moldear el futuro del sector energético de Puerto Rico y de Puerto Rico en general, pero esto sólo puede lograrse si el plan de ajuste es asequible, factible y sostenible, y respeta al mismo tiempo el papel del NEPR en la fijación de tarifas futuras y la aprobación de las estructuras tarifarias. Después de todo, es el Negociado el único responsable de garantizar la capacidad, confiabilidad, seguridad, eficiencia y razonabilidad en tarifas del sistema eléctrico en Puerto Rico. Confiamos en que próximamente la Junta enmendará el Plan de Ajuste que está ante la consideración del Tribunal Federal”, añadió.

¿Qué se puede esperar de la próxima vista de la jueza Swain sobre el Plan de Ajuste de la AEE?

Tras la posposición de las fechas límites para confirmar el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la próxima vista dirigida por la jueza federal de quiebras, Laura Taylor Swain, está pautada para el 28 de junio.

En la misma se estaría discutiendo la legitimidad del contrato de la empresa genera Genera PR, a petición de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).

“La verdad es que el 28 es un ‘injunction’ donde la unión dice que el contrato de Genera es ilegal y están pidiendo un injunction para la ejecución de ese plan”, explicó el abogado, John Mudd en una entrevista con Metro Puerto Rico.

Por otro lado, el atraso de la confirmación del PAD fue solicitado por la Junta de Supervisión Fiscal para poder presentar un informe que determinará si se necesitan más solicitudes y poder establecer un plan enmendado propuesto completo para últimamente confirmarlo.

“Están en lo mismo, va a moverse la fecha que se dio a las dos semanas, dependiendo si la juez está dispuesta a hacerlo, dependiendo si la juez está dispuesta a aprobar ese plan de ajuste presente, que es siempre la misma pregunta. O lo aprueba o no lo aprueba, o no se puede hacer más nada”, expresó Mudd.

Con la publicación del Plan Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), confirmó que en el Plan de Ajuste a la Deuda enmendado reducirán de $5.68 billones a $2.38 billones el pago a los bonistas. Sin embargo, no se hace mención sobre el dinero para las pensiones de la corporación pública.

“Obviamente que van a bajar por lo menos 20-30% de lo que iban a pagar, por lo que lo que te van a aumentar a la tarifa será menos. ¿Cuánto? No sabemos esto todavía, porque no han presentado el plan de ajuste nuevo. Ahora, eso no quiere decir que es lo que van a pagar, pero es lo que intentan pagar”, expresó Mudd

El presidente de la Junta, David Skeel explicó en declaraciones escritas que, la reducción del Plan de Ajuste es necesaria para que la AEE pueda suministrar electricidad a personas y negocios de Puerto Rico a tarifas sostenibles.

El nuevo Plan Fiscal también destacó que el éxito de cualquier reestructuración de la deuda de la AEE depende del logro de tasas sostenibles, un servicio de la deuda asequible e ingresos suficientes para respaldar operaciones seguras y confiables.

“Las tarifas sostenibles y el servicio de la deuda asequible será lo que determinará la capacidad de la AEE para operar de manera financieramente viable y evitarán una carga indebida para los contribuyentes, lo que lleva a que los contribuyentes comerciales y consumidores abandonen la red y, a veces, abandonen Puerto Rico por completo”, detalla el documento.