JSF plantea recorte mayor a deuda AEE, pero no detalla presupuesto para pensiones

Con la publicación del Plan Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), confirmó que en el Plan de Ajuste a la Deuda enmendado reducirán de $5.68 billones a $2.38 billones el pago a los bonistas. Sin embargo, no se hace mención sobre el dinero para las pensiones de la corporación pública.

“Obviamente que van a bajar por lo menos 20-30% de lo que iban a pagar, por lo que lo que te van a aumentar a la tarifa será menos. ¿Cuánto? No sabemos esto todavía, porque no han presentado el plan de ajuste nuevo. Ahora, eso no quiere decir que es lo que van a pagar, pero es lo que intentan pagar”, expresó el abogado, John Mudd en entrevista con Metro Puerto Rico.

El presidente de la Junta, David Skeel explicó en declaraciones escritas que, la reducción del Plan de Ajuste es necesaria para que la AEE pueda suministrar electricidad a personas y negocios de Puerto Rico a tarifas sostenibles.

“Cuando se produzca el nuevo plan de ajustes, ahí es donde pondrán todos los números. De hecho, no se habían puesto los números del retiro, así que hay que considerar que el retiro va a aumentar lo que originalmente se había pensado, pero con el recorte que se va a hacer ahora, posiblemente sea un poco menos”, dijo Mudd.

El nuevo Plan Fiscal también destacó que el éxito de cualquier reestructuración de la deuda de la AEE depende del logro de tasas sostenibles, un servicio de la deuda asequible e ingresos suficientes para respaldar operaciones seguras y confiables.

“Las tarifas sostenibles y el servicio de la deuda asequible será lo que determinará la capacidad de la AEE para operar de manera financieramente viable y evitarán una carga indebida para los contribuyentes, lo que lleva a que los contribuyentes comerciales y consumidores abandonen la red y, a veces, abandonen Puerto Rico por completo”, detalla el documento.

Igualmente, se espera que cuando Genera vaya asumiendo responsabilidad, los gastos se vayan reduciendo entre el 2024 y 2025, por lo que es en el término que se prevé que la AEE salga de la quiebra.