Utuado gastó más de $2 millones en coliseo municipal que nunca se usó y está abandonado

Un informe de la Contraloría de Puerto Rico reveló que el Municipio de Utuado gastó más de 2 millones de dólares en un proyecto de construcción que se encuentra abandonado y que no ha tenido ningún tipo de utilidad.

Se trata de un proyecto se comenzó a construir en el 2011 como coliseo municipal a un costo de 2,234,619. El alcalde electo en el 2012, Ernesto Irizarry Salvá, cambió el concepto a centro de convenciones, pero la construcción se detuvo en el 2019 por el paso del huracán María y por la falta de fondos.

La auditoría de cinco hallazgos señala que, al 31 de octubre de 2020, el 80 por ciento de los registros de licencia de tiempo compensatorio examinados, tenían hasta 307 horas de tiempo compensatorio en exceso de las 240 horas establecidas por la reglamentación vigente. A la fecha de la auditoría el Municipio tenia 149 empleados. Esta deficiencia indica que el Municipio no mantiene una administración adecuada del tiempo compensatorio, y esto puede ocasionar que se realicen pagos en exceso de las horas acumuladas.

Además, al 24 de septiembre de 2020, el Municipio no había actualizado el reglamento del Personal de Carrera y Personal de Confianza con el aprobado en el 2002, ni el reglamento para el Empleo de Personal Irregular con el aprobado en el 2007. Esta situación tiene el efecto de no tener un sistema adecuado para la administración del personal.

Los auditores detectaron que el encargado de propiedad de Utuado, no había realizado los inventarios físicos anuales de la propiedad mueble de los años fiscales de 2019 y 2020. Además, en los programas Head Start y Early Head Start, no se localizaron 11 unidades de propiedad, entre neveras, estufas y gabinetes por valor de 28,267 dólares, ni tenían marcados su número de propiedad, 14 unidades por valor de 38,114 dólares, entre pizarras electrónicas, nevera y estufa.

El Informe devela múltiples deficiencias con el archivo inactivo, entre otros, la falta de procedimientos escritos para conservar los documentos, ausencia de inventario, y la falta de listas de disposición de documentos. Además, las áreas de archivo carecían de equipos para salvaguardar los documentos, de anaqueles suficientes y el techo tenía filtraciones. Esta situación se atribuye a que los alcaldes en funciones no protegieron adecuadamente los intereses del Municipio, los funcionarios no supervisaron estos procedimientos y el encargado no cumplió sus funciones.

La auditoría de Utuado reveló también que, al 31 de marzo de 2021, el Municipio mantenía 16 cuentas bancarias de fondos especiales por 287,167 dólares, que habían permanecido inactivas por 27 meses. Esta situación dificulta la contabilidad municipal al mantener fondos inactivos durante años, en los libros e informes fiscales.

El Informe comenta que el Municipio pagó 84,387 dólares en el 2019, por orden del tribunal, a tres empleados que presentaron una demanda civil contra el Municipio y el Programa Head Start en el 2009.

Al 30 de junio de 2021, siete demandas civiles estaban pendientes de resolución en los tribunales por 45,735,650 dólares. Las demandas se presentaron por alegaciones de discrimen político, cobro de dinero e incumplimiento de contratos, entre otras.

El Municipio de Utuado no había recobrado $705,308, indicados en el Informe de Auditoría M-14-13 del 2013.

El Informe le recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Utuado cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.