Pierluisi cree que la factura del agua se quedará casi igual tras aumento

El gobernador Pedro Pierluisi defendió el jueves el aumento en la tarifa de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que comienza en el mes de julio tal y como reportó el periódico Metro Puerto Rico en su versión impresa y digital.

“El aumento que la Autoridad está estableciendo ahora es de 53 centavos al mes. O sea, estamos hablando, básicamente se está quedando el pago del agua al mismo nivel, o sea, esto es, es un cargo al mes para empezar”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Según el primero ejecutivo, como la AAA logró reestructurar sus finanzas comenzó proyectos de infraestructura que les permitirá mejorar su eficiencia y minimizar las perdidas, sobretodo por salideros de agua.

Sobre la propuesta de LUMA Energy al Negociado de Energía para que aumente la tarifa de energía eléctrica-la cual el Negociado ordenó bajar en su última revisión- Pierluisi Urrutia entiende que la entidad reguladora no le dará paso al aumento propuesto.

“En cuanto al costo de energía, es lo que yo dije, hay veces que se habla de aumentos y aquí lo que ha bajado el costo de la luz. En meses recientes, en septiembre del año pasado, estaba en 33 centavos el kilovatio hora. Ahora, hoy día, hoy día está exactamente en 20 punto 7 centavos y en febrero de este año estaba en 28 centavos. Yo lo que he anticipo para el próximo trimestre, pero la decisión es del negociado, es que no, no anticipo un alza y si hubiera un alza va a ser muy mínima si hubiera. Pero esa decisión la toma el Negociado de Energía, no la tomo yo como gobernador”, sostuvo.

El aumento en la tarifa de la AAA está contemplado en el Plan Fiscal de la corporación pública aprobado por la Junta de Control Fiscal.

A la vuelta de la esquina otro aumento en la factura de la AAA

El Plan Fiscal para la Deuda (PAD) de la AAA aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el año 2017 contempla aumentos anuales en la factura del agua hasta el año 2026. El próximo será este 1º de julio.

El año pasado, la corporación pública incluyó un ajuste del 4.95 % a la tarifa base, mientras que al mismo tiempo estableció un ajuste anual de 2% hasta 2027, ello para mejoras en servicios, infraestructura y estabilidad financiera.

“Como está ya establecido en el Plan Fiscal, el primero de julio va a entrar un ajuste de 2 % en la tarifa del servicio. En el año vigente fiscal que culmina el 30 de junio, tuvimos el aumento de 4.25 % en el cargo base pero este año solo tendremos el del 2 % en los cargos por consumo”, señaló a Metro la presidenta ejecutiva de la AAA, la ingeniera Doriel Pagán Crespo sobre el alza en el aumento que ya se paga desde el año pasado.

La ingeniera destaca que no anticipa que el nuevo aumento represente un impacto tan grande como el del pasado año fiscal.

“A veces nuestros clientes solamente ven el porciento y no lo ven en dólares y centavos, pero, para que tengan una idea, el 95 % de nuestros clientes son residenciales y para aproximadamente el 50 % de esa cantidad el consumo está en el cargo base, lo que significa que este ajuste representa 56 centavos de ajuste en la factura”, explicó.

Según indicó, el porcentaje corresponde a un ajuste anual según requerido por el PAD de la AAA certificado por la JSF e incluye un ajuste de 2% para clientes residenciales, clientes comerciales, industriales y agencias de gobierno. Estos porcentajes se aplican anualmente sobre el total de la factura.