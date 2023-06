Gobernador espera que la Junta mejore el plan fiscal de la AEE tras suspensión de fechas para confirmar el PAD

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, dijo el jueves que entiende que la solicitud de la Junta de Control Fiscal a la jueza federal de quiebras Laura Taylor Swain para que se posponga el proceso de la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) terminará en una enmienda al Plan Fiscal de la agencia del servicio eléctrico.

“Es decir que aunque yo no he visto las nuevas proyecciones, lo que yo personalmente anticipo es que va a haber un ajuste en los ingresos proyectados para la autoridad, como yo he insistido y entiendo que es la posición de la Junta (de Control Fiscal), también cualquier plan de ajuste debe ser sostenible, debe ser pagable. ¿Qué significa eso? Que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que tener la capacidad para pagar lo que se acuerde, o sea, lo que lo que surja de este proceso de quiebra”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Que yo lo que veo venir aquí es lo siguiente, primero va la Junta, a revisar el plan fiscal. Con toda probabilidad. Los ingresos que ya se habían proyectado en el plan fiscal actual van a cambiar. Y eso. También estoy, no es que esté anticipando el futuro, pero que yo espero. Lo que yo espero es que la Junta enmiende en su momento el plan de ajuste que le sometió al tribunal, porque nuevamente nadie, es decir, ni la Junta, ni este servidor ni nadie quiere que la juez Taylor Swain confirme un plan de ajuste que no sea pa que no sea sostenible, que no sea pagable, que afecte tu significativamente en nuestra economía”, añadió.

Según el gobernador, todavía no es momento de saber que ocurrirá, pero entiende que las quejas levantadas por distintos sectores ayudaron a evaluar el Plan Fiscal.

Jueza Swain suspende fechas para confirmar el Plan de Ajuste de la AEE

La jueza federal de quiebras, Laura Taylor Swain, aprobó una solicitud de la Junta de Control Fiscal para que se suspendieran todas las fechas de vencimiento para confirmar el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En una moción enviada por la Junta de Control Fiscal a la jueza Swain, el ente aprobado por la Ley PROMESA había solicitado que se suspendieran todas las fechas que se tienen en el calendario como plazo de vencimiento para la aprobación del plan.

Según la moción presentada ante el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico, el pasado 20 de junio los abogados de la Junta de Control Fiscal se reunieron con la parte que se opone al PAD de la AEE para decidir si el calendario de confirmación debería modificarse o suspenderse.

“La Junta de Supervisión solicita que el Tribunal suspenda todas las fechas y plazos relacionados con la confirmación, incluidas las fechas de la audiencia de confirmación”, lee la moción luego de que se concluyera que dada a la incertidumbre en torno a las enmiendas al plan que se realizarán en relación con la certificación del Plan Fiscal 2023 de la AEE todos los plazos deberán ser suspendidos.

La Junta solicitó más tiempo para presentar el informe de estado que está pautado para el 21 de junio y que se moviera al 28 junio.

“En el Informe de estado del 28 de junio, la Junta de Supervisión espera poder proporcionar información sobre si se requieren resolicitudes y, de ser así, cuándo se puede presentar una declaración de divulgación complementaria propuesta y un plan enmendado propuesto completo, y el camino a seguir hacia la confirmación”, añade el documento.

Por otro lado, en el documento enviado a la Jueza Taylor Swain se presenta la opinión de los acreedores de bonos de la AEE aseguran que las contantes fallas de la Junta de Control Fiscal en cumplir con los plazos les afecta a ellos y al gobierno de Puerto Rico.

“Los tenedores de bonos están de acuerdo en que los anuncios recientes de la Junta de Supervisión hacen que el cronograma existente relacionado con la confirmación sea insostenible. Sin embargo, no están de acuerdo de antemano con cualquier “camino hacia la confirmación” que pueda proponer la Junta de Supervisión. Por el contrario, los Tenedores de Bonos alegan que las repetidas fallas de la Junta de Supervisión en cumplir con los plazos que se autoimpuso para certificar un plan fiscal y las órdenes de programación del Tribunal equivalen a una demora indebida que perjudica a los acreedores de la AEE y al Estado Libre Asociado”, lee la declaración enviada a la jueza.

Sin embargo, en respuesta la Junta de Control Fiscal indicó que no está de acuerdo con tal declaración pero debido al límite de tiempo para enviar la moción de reservaron el derecho de responder.

“La Junta de Supervisión no está de acuerdo con la declaración de los Tenedores de Bonos a continuación. Debido a limitaciones de tiempo, la Junta de Supervisión no abordará la declaración de los Tenedores de Bonos en este Informe de Estado Conjunto, pero se reserva el derecho de responder en su momento”, indicó la Junta.

En el documento también se añaden las declaraciones de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) donde destacan la importancia de que la Junta de Control Fiscal debe hacer todo lo posible para mantener “tarifas asequibles” para los residentes y comerciantes de Puerto Rico ya que como se ha indicado anteriormente el aumento en la factura que añada el PAD podría ser perjudicial para la economía del país.

“La importancia de acertar en la reestructuración de la AEE es primordial. Aquí existe una oportunidad para dar forma al futuro del sector energético de Puerto Rico y de Puerto Rico en general, pero solo si el Plan del Título III es asequible, factible y sostenible. PROMESA requiere que la Junta de Supervisión programe las certificaciones del plan fiscal cada año fiscal. 4 Si la Junta de Supervisión necesita más tiempo para abordar si el Plan del Título III es asequible, factible y sostenible a la luz del Plan Fiscal de la AEE 2023, entonces AAFAF cree que debe hacer lo que sea necesario para cumplir con sus responsabilidades y obligaciones estatutarias. La Junta de Supervisión debe hacer todo lo posible para (i) mantener las tarifas eléctricas asequibles; y (ii) preservar la economía de Puerto Rico y la funcionalidad de la AEE asegurando que la deuda reestructurada de la AEE sea sostenible. Esta es la única manera de proteger a los residentes y negocios de Puerto Rico y salvaguardar a la AEE de futuras reestructuraciones. AAFAF se reserva todos los derechos con respecto a cualquier Plan del Título III modificado y el camino a seguir”, expresó la AAFAF.