Récord de temperatura en San Juan: Se alcanzan los 94 grados Fahrenheit

[June 6th | 6 de junio]

We've got a new temperature record of 94ºF in San Juan! This breaks the old record of 93ºF set in 2012.

¡Tenemos un nuevo récord en temperatura máxima de 94 ºF en San Juan! Esto rompe el el récord anterior de 93ºF establecido en el 2012. #prwx #usviwx pic.twitter.com/iFPcEcksbH