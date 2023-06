Secretario del Trabajo asegura que presidente de ASORE confundió datos sobre desempleo en la isla

El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado González, reaccionó a las expresiones vertidas por el presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), Mateo Cidre, en una entrevista con Metro Puerto Rico sobre el Departamento de Desempleo.

Cidre en la entrevista con el segmento digital Metro al Mediodía de este diario indicó que esta oficia del Departamento del Trabajo no debería existir ya que según este en el país hay empleos para las miles de personas que reciben ayudan por desempleo.

“La información de fuentes oficiales del DTRH y el gobierno federal se alejan sustancialmente de la información expuesta por ASORE, quienes aparentan estar confundiendo el dato de reclamaciones iniciales a nivel de todas las jurisdicciones de los Estados Unidos con el dato correspondiente a Puerto Rico. La semana que culminó el 6 de mayo de 2023, siendo esta la última reportada a nivel nacional, ubicó las reclamaciones iniciales de seguro por desempleo para todos los Estados Unidos en 231,000, mismo número ofrecido por ASORE”, expresó el secretario a través de declaraciones escritas.

Según el funcionario, durante las últimas semanas reportadas por el Departamento del Trabajo, al gobierno federal, se han recibido entre 968 y 1,375 solicitudes iniciales por semana, y entre aproximadamente 13,000 a 16,000 solicitudes de semanas subsiguientes cada semana. Estos últimos datos se refieren a reclamaciones iniciales o subsiguientes presentadas, que no necesariamente son elegibles. Según datos de la agencia, la semana pasada se emitieron 5,663 pagos correspondientes al Seguro por Desempleo.

En la entrevista con Metro, Cidre había indicado que alrededor de 230 mil personas estaban recibiendo el seguro por desempleo en la isla.

“Creo que el mensaje aquí tiene que ser, no legislemos más nada para seguir encareciendo al país y vamos a legislar para activar a la fuerza laboral. Vamos a legislar para no penalizar a esa persona que se quiere insertar a trabajar quitándole las ayudas, y de esa manera podemos empezar a incentivar a que se inserten”, dijo en entrevista con Metro Al Mediodía.

“Ese Departamento del Desempleo, la función del mismo ¿cuál debe de ser? Si no hay empleo, pues debería existir, pero si hay empleo disponible, no debe existir el Departamento de Desempleo. ¿Tú sabes cuánta gente está cogiendo desempleo hoy en día? Más de 230.000 personas. Y yo me pregunto ¿por qué? Por qué están cogiendo desempleo si hoy en día hay una cantidad grandísima de empleos disponibles”, sostuvo.

Tildan de “falsas” las expresiones de Mateo Cidre sobre desempleo y exigen aumento de salario

El grupo de trabajo Justicia Salarial y la organización One Fair Wage en Puerto Rico arremetió hoy contra el presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), Mateo Cidre, luego que este cuestionara la existencia del Departamento de Desempleo en momentos que en el país carece de mano de obra en varias industrias.

El grupo indicó en declaraciones escritas que Cidre utilizó datos federales que recogen las cifras de los todos los estados y territorios de Estados Unidos, al señalar que más 230,000 personas actualmente se benefician del seguro de desempleo.

“El seguro por Desempleo se originó en Estados Unidos en época de la Gran Depresión como ayuda para que las personas pudieran hacer frente a la crisis de la época y, a la misma vez, no colapsara toda la economía. En Puerto Rico, en una población de más de 3 millones de personas, sólo diez mil está recibiendo el seguro por Desempleo en estos momentos; de esas 10,000, sólo 300 trabajan en la industria de restaurantes”, argumentaron.