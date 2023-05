Gobernador enviará a la Legislatura enmiendas al presupuesto de la Junta Fiscal

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo que el miércoles presentarán ante la Asamblea Legislativa un proyecto de enmiendas al presupuesto aprobado por la Junta de Control Fiscal, para acomodar sus reclamos para la Universidad de Puerto Rico y los municipios.

”Es decir, el trato a los municipios que esté más claro, qué cantidad de fondos van a recibir y bajo qué términos y condiciones. De igual manera que con la Universidad, también haya mayor claridad en cuanto al presupuesto que va a tener y cualquier término o condición para su uso. Menciono esos dos, pero hay otras áreas que hice y tendremos el detalle tan pronto radiquemos la resolución que anticipó que será mañana, porque mañana regresan a sus trabajos en la Asamblea Legislativa”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

En otro asunto, sobre las quejas en el servicio de lanchas para las islas municipio de Vieques y Culebra, el gobernador insistió en que ha mejorado sustancialmente.

No obstante, recomendó a la compañía privada que mejore el asunto de los turnos y el abordaje, para evitar la salida de las lanchas casi vacías.

“Deben buscar la manera de que si para una hora en particular, antes de la hora de salida, el que tenía el boleto, no ha comparecido, pierde el derecho absoluto a abordar esa lancha. Eso yo pienso que se debe hacer para que no se dé el caso de que haya personas que se quedan en el terminal habiendo espacios en la lancha disponibles y ellos no pudieron abordar la lancha. Ese es el único cambio que veo. De que el servicio es mejor, no importa los reportajes que me surjan de uno que otro es así y nadie lo va a poder refutar”, expresó.