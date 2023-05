Representante Héctor Ferrer tilda de “bochornosa” actuación del FEI y asegura que “hay que eliminar esa oficina”

Luego del trabajo, a su juicio “bochornoso”, de los funcionarios de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI), el representante Héctor Ferrer Santiago está totalmente convencido de que hay que eliminar varias de las oficinas investigativas y crear una nueva estructura.

“A mí me dio bochorno el trabajo y lo siento mucho por los compañeros, porque uno no habla de esas cosas, pero. Cuando uno está más de un año haciendo una investigación y preparándose para un caso uno tiene que tener todos los documentos y todas las cosas y eso falta de un buen investigador, de un mal trabajo, de asesoramiento con los investigadores y los auditores de prepararse para este tipo de casos”, dijo Ferrer Santiago en entrevista radial (NotiUno 630am).

“No hubo ningún tipo de actividad de los fiscales durante el litigio. Fue un mal litigio. Yo creo que ya nos dimos cuenta que los fiscales contratados por servicios profesionales no sirven, que tenemos que buscar la manera de que estos fiscales estén a tiempo completo. En los últimos 3 meses se han presentado, han presentado 59 cargos. Solamente encontró causa para dos denuncias, que literalmente fueron mutiladas por la jueza y a mi entender se van a caer en la vista preliminar. A la hora de la verdad, no pudieron presentar la prueba necesaria para cumplir con la ‘scintilla’ de evidencia y eso es un bochorno”, expresó.

Ferrer Santiago busca que los fiscales especiales sean nombrados de una terna que sea presentada al gobernador por el Colegio de Abogados y Abogadas, la Asociación de Abogados, el Colegio de Contadores Públicos autorizados y las facultades de las Escuelas de Derecho.

El proyecto de la de la Cámara 1701 propone crear la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública (Oaip) y eliminar- además de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI)- la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la Oficina del Inspector General (OIG) y la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia.

Hallan causa contra representante Nogales Molinelli por omisión de información financiera

La jueza Iraida Rodríguez Castro encontró, el miércoles, causa probable para la representante Mariana Nogales Molinelli del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en el que se le atribuyen dos denuncias por omisión de información en su informe financiero de 2021 a la Oficina de Ética Gubernamental, con una fianza de mil dólares por cada cargo.

“Con respecto a las denuncias presentadas en contra de Ocean Front Villas Corp., que en total tengo 10 denuncias presentadas el tribunal hace una determinación de No causa en todas las denuncias presentadas en contra de Ocean Front Villas. Con respecto a las denuncias presentadas en contra de la licenciada Rita Molinelli Freites, en total se presentaron 17 denuncias en contra de la licenciada Molinelli Freitesel tribunal hace una determinación de no causa en todas la denuncias presentadas en contra de la licenciada Molinelli.

Con respecto a la representante Mariana Nogales Molinelli, tengo un total de 24 denuncias presentadas. De esas 24 denuncias tengo artículos que se repiten. Con respecto a todas las denuncias radicadas que tienen que ver con las planillas el tribunal determina no causa. Con respecto a los informes financieros el panel presentó seis denuncias en contra de las representante. De esas seis denuncias, el tribunal está haciendo una determinación de causa probable en el Artículo 269.

En una de las denuncias del Artículo 269 y es específicamente en la denuncia donde se alega que ante la Oficina Ética Gubernamental, el informe financiero correspondiente al año 2020, conforme al contenido de la denuncia, un hecho esencial importante con conocimiento de su falsa, consistiendo en el delito en que… y hay el panel incluye que no se reportaron ingresos, se reportaron ingresos por una cantidad menor, etcétera, etcétera y luego más adelante habla de que se, en la funcionaria tampoco divulgó su participación. El tribunal de esta hace una de terminación de causa en este artículo. No obstante, todo aquel lenguaje dirigido a indicar que no se reportaron ingresos, o que se reportaron ingresos por una cantidad menor, fueron tachados.

Obviamente lo tengo que hacer a mano, porque no tengo el sistema Sumac respecto a estas denuncias del panel. Pero hemos hecho la correspondiente tachadura y lo hemos iniciado, por lo que entonces la denuncia de esos efectos,se hace una determinación de causa probable por el Artículo 269 del Código Penal a los efectos de la participación como presidenta, vicepresidenta, tesorero de la corporación Ocean Front Villa, Corp., etcétera.

Con respecto a uno de los artículos 212 del Código Penal, Falsificación Ideológica, estamos haciendo una determinación de causa probable. Nuevamente correspondiente al informe financiero del año 2020, donde el panel incluye lenguaje a los efectos, donde no se reportaron ingresos, pero también indica que se incluyó la participación. Eliminamos todo aquello que se reportaron ingresos por una cantidad menor y dejamos el lenguaje a los efectos de que se ocultara la participación como presidente, vicepresidenta y tesorera de la corporación Ocean Front Villas.

Entonces, de 24 denuncias que se presentaron en contra de la representante, sacando a parte de las dos denuncias específicas, que es la determinación de causa probable, con la salvedad también de la enmienda que estoy haciendo directamente en la denuncia, todas las demás denuncias hacemos una determinación de no causa.

Entonces, todas las que estos son delitos graves, la representante Mariana Nogales Molinelli tiene derecho a una fianza”, reza la sentencia de la jueza en sala.

“La evidencia demostró que se presentaron declaraciones de renta falsas durante cinco años”, sostuvo el fiscal Ramón Mendoza. Por su parte, Antonio Andreu Fuentes, abogado de la defensa, aseguró que las acusaciones no estaban respaldadas por pruebas.

Según el Departamento de Hacienda y la Oficina del Fiscal Especial Independiente, Nogales Molinelli, su madre y la corporación familiar Ocean Front Villas no declararon ingresos que suman dos millones 669 mil 404 dólares y 63 centavos entre 2017 y 2021.

Nogales Molinelli ha calificado el proceso como una “patraña”.

La vista preliminar está pautada para el 26 de junio, y el fichaje de Nogales Molinelli se llevará a cabo el 25 de mayo en la tarde.

De su parte, el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, Ángel Matos García expresó en comunicación escrita: “Ante la determinación de causa en contra de la representante Mariana Nogales Molineli, la Comisión de Ética se encuentra lista para atender cualquier referido que se presente sobre esta determinación”.