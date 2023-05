Representante exige a redes sociales mejorar controles sobre contenido disponible para menores

El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez, exigió este miércoles, a las compañías propietarias de redes sociales, tales como Facebook, Twitter, TikTok y Snapchat, entre otras, a desarrollar mecanismos para mejorar los controles sobre el contenido disponible para menores de edad.

El legislador novoprogresista también hizo un llamado a los padres y tutores de menores de edad a prestar atención a la advertencia emitida por el cirujano general de los Estados Unidos, Vivek Murthy, sobre los posibles efectos negativos del constante uso de las redes sociales en los niños y adolescentes.

“Basta ya de que estas compañías de redes sociales no asuman su responsabilidad social. La búsqueda de ‘visitantes’ no puede ir por encima de la salud emocional de nuestra juventud, jamás. Todos sabemos que los controles que estas plataformas emplean para evitar que menores de edad creen cuentas adolecen de herramientas para aplicarlos. Exigimos que estas empresas implementen de forma rápida, una serie de mecanismos que garanticen que un menor de 16 años no pueda tener una cuenta abierta a su nombre en dichas plataformas”, sostuvo el Representante.

“En el día de hoy, el Cirujano General de los Estados Unidos hizo una dramática advertencia a todos los padres y/o tutores de niños al decir que existen marcados ‘indicadores de que (...) también pueden tener un riesgo profundo de daño a la salud mental y el bienestar’. Esto es un asunto bien importante y todos debemos evaluar el mismo. Los padres tenemos que estar bien pendiente del contenido que nuestros hijos observan en las redes sociales, es vital ese monitoreo constante”, señaló Meléndez.

Meléndez es el autor del Proyecto de la Cámara 262, el cual establece la ‘Ley para la Protección de la Privacidad Cibernética de Nuestros Niños y Jóvenes’, que incluye limitar el acceso a menores a redes sociales. La medida fue aprobada por la Cámara Baja el 9 de noviembre de 2022 con 37 votos a favor. La medida se encuentra bajo la evaluación de la Comisión de lo Jurídico.

El lunes, el estado de Montana se convirtió en el primero en toda la nación en prohibir el uso de la aplicación Tok Tok en todos los dispositivos. En este momento, 27 otros estados tienen algún tipo de prohibición en el uso de Tik Tok.