Emiten otra advertencia de calor tras posibilidad que los índices de calor alcancen hasta 108 grados

[May 24] Moderate risk of rip currents for north and east- facing beaches of PR, as well as for east beaches of St. Croix.



Riesgo moderado de corrientes marinas para las playas orientadas al norte y este de PR, así como para las playas del este de St. Croix.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/Glm3XQIT9S