¿Se podría comenzar un proceso para expulsar a Mariana Nogales de la Cámara?

A pesar del intento por que se inhibiera a la jueza que verá el caso de la representante Mariana Nogales, hoy la legisladora regresará al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para la continuación de la vista de Regla 6.

Ante el escenario sobre si se llega a determinar causa contra la legisladora, ya se ha comenzado a hablar sobre la posibilidad de que se abra un proceso de residenciamiento contra la miembro del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

El representante del Partido Popular Democrático (PPD) Jesús Santa, explicó que se activaría a la Comisión de Ética para que determine cuál sería el proceso contra la representante. Luego de que se tome una determinación se estaría votando en el hemiciclo sobre la determinación de esta comisión.

Mientras que el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Pichy Torres Zamora, aseguró que una determinación de causa sería suficiente para comenzar el proceso de residenciamiento.

“Lo que pasa es que los delitos que se le imputan a ella y del presidente tomar conocimiento, todos son delitos graves, como dice la constitución, delito grave es suficiente para la expulsión”, expresó Torres Zamora en el mismo espacio televisivo.

Sobre si votarían a favor de residenciar a la representante, ambos legisladores fueron enfáticos en que tendrían que evaluar el informe que rinda la Comisión de Ética.

El pasado 12 de mayo, la jueza administradora Laura Lis López Roche del Tribunal de Primera Instancia denegó la moción en la que la defensa de la representante Mariana Nogales Molinelli solicitó la recusación de la jueza Rodríguez Castro en el caso criminal contra la legisladora del MVC, su madre y la corporación de estas.

La defensa alegó que la jueza Rodríguez Castro había tenido contacto previo con la prueba a dirimir en la vista de causa probable para arresto (Regla 6 de Procedimiento Criminal2), pues había expedido una orden de registro bancario para las cuentas de Nogales Molinelli, su madre y coacusada Rita Molinelli Freytes y Ocean Front Villas, Corp., empresa que también enfrenta cargos criminales. A pesar de que las partes alegaron que no entendían que la Jueza estuviese parcializada, solicitaron su inhibición para evitar la apariencia de conducta impropia y así salvaguardar su imagen y la del Poder Judicial.

“Luego de examinar las posiciones de las partes y las expresiones de la jueza Rodríguez Castro en la vista del 3 de mayo de 2023, concluimos que el contacto que tuvo la jueza al atender la solicitud de orden de registro bancario fue uno pasivo, de los que no dejan impresión alguna en la conciencia del juzgador, por lo que entendemos no está impedida de atender los procedimientos de Regla 6. Tampoco, como dispuso el Tribunal Supremo en Pueblo y. López Guzmán, supra, la defensa demostró afirmativamente el prejuicio o parcialidad de la Jueza”, plantea la jueza administradora Laura Lis López Roche.

“Por los fundamentos antes expuestos se deniega la Moción Jurada Solicitando la Inhibición de la Honorable Juez Iraida B. Rodriguez Castro a Tenor con la Regla 76 de las de Procedimiento Criminal y el Canon 20 de los de Etica Judicial y se devuelve el caso a su atención para la coordinación y citación de la vista de causa probable en el caso de epígrafe y la continuación de los procedimientos”, concluye el dictamen.

Nogales Molinelli ha catalogado como una “patraña” de legisladores y la Oficina del Fiscal Especial Independiente la radicación de cargos por una supuesta violación a la Ley de Ética y evasión contributiva tras no informar a la Oficina de Ética Gubernamental que ocupaba puestos en varias corporaciones.

Ven complicado que no haya causa para arresto en vista judicial contra Mariana Nogales

El exfiscal Ernie Cabán y el analista político Guillermo San Antonio Acha aseguran que hay altas probabilidades de que se encuentre causa para arresto contra la representante Mariana Nogales del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), en la continuación de vista conocida como Regla 6.

Cabán comentó vía telefónica a Metro Puerto Rico que las probabilidades de que se le encuentre causa son altas ya que es una cuestión de evasión contributiva y es una prueba que se establece con ingresos, con estados bancarios que demuestre los ingresos que tuvo y documentación que demuestra lo que pagó por esos ingresos.

“La probabilidad de que haya una cintila de pruebas pues es absoluta a menos que no tengan las planillas o la información de Hacienda, pero si no tuvieran eso, no estuvieran preparados para presentar un caso. Me parece bien poco probable que haya una determinación de no causa con esa circunstancia del caso”, dijo Cabán.

Por su parte, Guillermo San Antonio Acha puntualizó que ve improbable que no le encuentren causa para arresto.

“Ese escenario de que no le encuentren causa en ninguno yo lo veo complicado, lo veo improbable a pesar de la mala fama y del historial que tiene el FEI”, comentó.

San Antonio Acha añadió que, en el caso de que se le encontrara causa para arresto, la Cámara de Representantes podría reabrir la investigación que tuvo con la Comisión de Ética.

Anteriormente, Nogales Molinelli se había referido a la Comisión de Ética por omisión de información en informe financiero y recibió una sanción con una multa de $2,000.

De igual forma, Ernie Cabán aseguró que el futuro político de la representante va a depender del reglamento de la Cámara de Representantes, si con esa determinación de causa es suficiente para comenzar otro proceso disciplinario.

“Si hubiera hechos adicionales como las planillas de contribución sobre ingresos o alguna evasión contributiva que pudieran encontrarle causa para arresto, pues la Cámara pudiera reabrir esa investigación de la comisión de ética”, dijo.

Si embargo, comentó que de no encontrarse causa en ninguno de los 24 cargos sería una victoria resonante para Nogales y para el MVC.

“El Movimiento Victoria Ciudadana ha construido una imagen de pulcritud y de combate a la corrupción de forma vigorosa implacable y de repente tienen en su seno un problema de esta naturaleza que ellos entienden que nace de la ventajearía política y de una investigación motivada políticamente y que es injusto con ella”, planteó San Antonio.

De igual forma, San Antonio Acha explicó que, en cuanto a su futuro político, de encontrarse causa puede llevar incluso a su expulsión.

“Yo siempre he pensado que hay que tener mucho cuidado con eso porque al final del camino los legisladores son electos por el pueblo por la gente y expulsarla seria revocar a la gente que voto por ella, habría que hacerlo en circunstancias extraordinarias”, dijo y añadió que una causa para arresto no es suficiente para una expulsión.

Por otro lado, Ernie Cabán aseguró que el tribunal ha sido flexible con la imputada ya que le han permitido una serie de concesiones tales como leer las declaraciones juradas que el Fiscal Especial Independiente (FEI) presentó al tribunal. “Eso no es un derecho que tiene, eso fue una concesión que hicieron con ella”, aseguró.

También señaló que si la prueba presentada por el FEI, es suficiente para establecer la cintila de pruebas necesarias, en esa etapa, la juez puede limitar la presentación de pruebas de la defensa.

Por otra parte, Cabán enunció que no cree que vaya a haber apelación al supremo con relación a la inhibición. Explicó que si la juez encuentra causa para la determinación de la causa, no se revisa ni en el tribunal supremo ni en el apelativo.