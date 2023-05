Piden al alcalde de Arecibo a retractarse por expresiones en un chat político

El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano denunció este martes, las alegadas expresiones homofóbicas y transfóbicas del alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez, realizadas recientemente en un chat político.

“Quítate esos pantalones y ponte una faldita”: Repudian supuestas expresiones homofóbicas del alcalde de Arecibo

Alcalde de Arecibo asegura que no es homofóbico porque tiene familiares, amigos y empleados de confianza “que son así”

“Como he hecho siempre, denuncio la homofobia y la transfobia, vengan de donde vengan. El alcalde de Arecibo tiene que retractarse y disculparse de sus expresiones homofóbicas y transfóbicas. No hay excusa que valga para permitir ese tipo de comentario que lacera la dignidad de las personas LGBTQ+. Es totalmente inaceptable. De paso, exhorto al liderato popular a repudiar estas expresiones discriminatorias sin reservas, sin dar espacio y sin contemplaciones”, aseveró Serrano a través de declaraciones escritas.

“Es fácil querer coger ventajería política porque es un contrincante quien hace las expresiones homofóbicas y transfóbicas ahora. Me pregunto en qué momento, en el pasado, estos líderes penepés —que hoy se quejan— han denunciado su propia homofobia y transfobia o la de sus líderes. Me pregunto cuántas veces han votado en contra de nuestros derechos o a favor de estos. Yo sé la respuesta, ellos la saben y el pueblo también. Cuando vayan a criticar la paja en el ojo ajeno, asegúrense de que no tengan una siga en el suyo”, aseguró el activista.

Alcalde de Arecibo asegura que no es homofóbico

El alcalde del pueblo de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez, aseguró que no es homofóbico y adelantó que no se disculpará luego que salieran a la luz unas expresiones que hizo en un chat, el cual estaba dirigido a un grupo de personas que alegadamente eran parte del equipo del alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández.

“Es un chat que yo entendía que era solo de populares. Me escribieron palabras ofensivas. Me tratan de borracho, me tratan de drogadicto, de pillo... Gracias a Dios nunca en mi vida he tomado nada, gracias a Dios ni bebo ni fumo y yo como ser humano que soy, le contesto de esa manera”, sostuvo Ramírez en entrevista con NotiUno.

“Eso es incorrecto [ser homofóbico] por qué, porque tengo familia homosexuales y tengo amigos homosexuales y me llevo muy bien. Inclusive, tengo empleados de confianza que también son así y yo no tengo ningún reparo con esas personas”, añadió el líder municipal.