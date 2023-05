Alcalde de Arecibo asegura que no es homofóbico porque tiene familiares, amigos y empleados de confianza “que son así”

El alcalde del pueblo de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez, aseguró que no es homofóbico y adelantó que no se disculpará luego que salieran a la luz unas expresiones que hizo en un chat, el cual estaba dirigido a un grupo de personas que alegadamente eran parte del equipo del alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández.

Hombre pierde la vida tras ser atropellado por conductor que abandonó la escena en Toa Baja

“Es un chat que yo entendía que era solo de populares. Me escribieron palabras ofensivas. Me tratan de borracho, me tratan de drogadicto, de pillo... Gracias a Dios nunca en mi vida he tomado nada, gracias a Dios ni bebo ni fumo y yo como ser humano que soy, le contesto de esa manera”, sostuvo Ramírez en entrevista con NotiUno.

“Eso es incorrecto [ser homofóbico] por qué, porque tengo familia homosexuales y tengo amigos homosexuales y me llevo muy bien. Inclusive, tengo empleados de confianza que también son así y yo no tengo ningún reparo con esas personas”, añadió el líder municipal.

Por su parte, este también adelantó que no se disculpará por las declaraciones, en las cuales dice que: “La verdad que el doctor o la comadrona se equivocaron contigo cuando naciste que dijeron que eras varón, ay señor, da pena. Quítate esos pantalones y ponte una faldita, que tal vez te ves mejor con falda”, se escucha decir al alcalde en el audio publicado por el podcast Puestos Pa’l Problema en Instagram.

“Uno se excusa cuando le ha faltado el respeto a ellos y yo al revés, yo le he abierto puertas a ellos porque no tengo nada en contra de ellos y nada en contra de la mujer”.

Pulsa aquí para escuchar el audio

“Quítate esos pantalones y ponte una faldita”: Repudian supuestas expresiones homofóbicas del alcalde de Arecibo

Un audio que circula en las redes sociales muestra supuestamente al alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez, realizando comentarios homofóbicos y ofensivos contra dos personas del Partido Popular Democrático (PPD) en una conversación a través de un grupo de la aplicación Whats App.

“La verdad que el doctor o la comadrona se equivocaron contigo cuando naciste que dijeron que eras varón, ay señor, da pena. Quítate esos pantalones y ponte una faldita, que tal vez te ves mejor con falda”, se escucha decir al alcalde en el audio publicado por el podcast Puestos Pa’l Problema en Instagram.

Ramírez también se escucha diciendo a las dos personas con las cuales discutía que no se pueden montar en su vehículo marca Corvette y que “se tienen que bañar primero”. Del mismo modo, el alcalde alardea de haber ganado sin ayuda de la colectividad en San Juan y de que el actual presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz, le ganó al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández en la zona de Arecibo.

“En Arecibo le dimos una pela a Javy, 4 a 1, eso fue senda pela. ¿Entiendes? Porque aquí es territorio de Tito Ramírez, no de San Juan ni de Javy ni de ustedes es mío aquí, aquí está papá...Ni tú ni BJ, ni Javier se monta en mi Corveta, todo tipo de persona no es para subirse en ese vehículo. Primero tú y Raúl se tienen que bañar para subirse en ese vehículo”, expresó.

Del mismo modo, negó que estuviese bajo los efectos del alcohol mientras enviaba los mensajes de voz.

“Ni borracho ni me meto drogas...Soy así porque ustedes son dos personas que no valen la pena, ustedes le hacen daño al partido, yo gano en Arecibo con San Juan o sin San Juan”, añade.