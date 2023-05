Para agosto podría estar en marcha la descentralización del DE, asegura el secretario

Desde el anuncio ayer por el gobernador Pedro Pierluisi y el doctor Miguel Cardona, secretario de Educación de Estados Unidos, mucho se ha hablado de la descentralización del Departamento de Educación (DE) , pero ¿cómo se logrará? y ¿para cuándo?

Esto no es una petición nueva, sino que por años líderes políticos han expuesto la idea pero ha quedado en nada. Sin embargo, ayer el primer ejecutivo firmó una orden ejecutiva que sería el primer paso para que Puerto Rico deje de ser una de las pocas jurisdicciones en Estados Unidos que posee un sistema unificado.

En entrevista con Metro Al Mediodía, el secretario de Educación, Eliezer Ramos, explicó que la agencia actualmente analiza el modelo utilizado en Estados Unidos para de alguna manera “criollizarlo” y que a partir de agosto, con el próximo año escolar, podrían tener en marcha los pilares de la descentralización.

“Típicamente lo que ocurre en distintas jurisdicciones de Estados Unidos es que se separan las funciones. Tenemos una agencia estatal que es el recipiente de los fondos, reparte los fondos de manera equitativa y basado en políticas públicas ya prestablecidas, se crean agencias locales que atiende un número considerable de escuelas. Establecen su política pública para poder de alguna forma responder a las necesidades particulares de esas escuelas y el nivel central se ocupa mucho más de fiscalizar. Eso es lo que típicamente ocurre. Nosotros estamos mirando ese modelo pero queremos criollizar el modelo”, dijo.

“Queremos que lo que tiene que ver con nuestra cultura, lo que tiene que ver con nuestra forma de ser, lo que ya tenemos adoptado en términos de sistemas y procesos en el Departamento sea tomado en cuenta a la hora de establecer cuál es el sistema descentralizado que queremos adoptar”, añadió.

Actualmente, la agencia que dirige Ramos, reparte los fondos, ofrece los servicios y se autoregula.

Indicó que como parte del proceso la ciudadanía será encuestada e igualmente, en los próximos días trabajarán con un pequeño grupo, que incluirá profesores universitarios, expertos en el tema de educación, para recoger preocupaciones de los gremios, de los maestros, de las distintas organizaciones que agrupan a los empleados de las escuelas para identificar cuáles serían atendidas en este modelo que se implementaría.

Ante el temor de la Asociación de Maestros de que esta iniciativa sea una vía a la privatización, el secretario indicó que reconoce su preocupación, pero “que son modelos que hay que analizar con calma”.

¿Bajo operación gubernamental o alianzas?

No precisó si las organizaciones regionales que pudieran crearse bajo el nuevo modelo, serían operaciones gubernamentales o si existe la posibilidad de que integre un modelo como la Escuelas Alianza o chárter.

“Son modelos que hay que analizarlo con calma. Yo puedo reconocer su preocupación. Ya las Escuelas Públicas Alianza están básicamente contenidas en nuestra ley actual. La Ley 85 establece los topes, no puede exceder del 10% de las escuelas. Y con esto yo creo que los pilares están ahí”, indicó.

“Cualquier movida de legislación, ellos van a tener participación. Yo apuesto a mis escuela, apuesto al modelo, apuesto a que con mayor autonomía las escuelas pueden tener un mejor funcionamiento, que es parte de lo que está ocurriendo con las Escuelas Públicas Alianza. En la medida en que hay una administración separada, aunque los fondos tienden a hacer lo mismo, el rendimiento es mucho mejor y la eficiencia mucho mejor. Así que todo lo que lo que estamos promoviendo con esto es que nuestras escuelas puedan ser mucho más competitivas”, apuntó.

Ramos sostuvo que al momento se vislumbra que las agencias que podrían crearse bajo el nuevo modelo para atender las necesidades de las escuelas del país seguirán siendo públicas.

“Lo que sí quiero dejar constancia es que no hay nada escrito en piedra, por ende, lo que tiene que ver con las Escuelas Públicas Alianza, igual encaja en cada una de las regiones educativas, como la creación de una nueva región o una creación de una agencia local educativa, solamente para la administración de estas Escuelas Público Alianza. La realidad es que vamos a conversar sobre esto, vamos a ver que es lo qué es mucho más efectivo para estas escuelas y para sus estudiantes, y con ello estaremos tomando decisiones al respecto”, manifestó.

El funcionario aseguró que no ha recibido acercamientos de entidades dedicadas a la educación para administrar o para tener acceso a lo que pueda ser la estructura gubernamental. No obstante, reconoció que organizaciones sin fines de lucro que promueven la descentralización se han hecho disponibles para asistirlos en foros, conversatorio o cualquier otra iniciativa educativa.

¿Podrán realizarse modificaciones al currículo?

En cuanto al currículo escolar, Ramos entiende que debe haber unos lineamientos básicos que deben establecerse de nivel central, pero igualmente que se le permita a las regiones educativas tener sus modificaciones.

“Cuando hablo de lineamientos básicos es que hablo de una base de verdad, que no se pierda el tema de la ciencia, de las matemáticas, del español, de los niveles como los tenemos conceptualizado, pero que igualmente una escuela pueda adoptar temas dentro de ese currículo que puedan ser fundamentales. Hablar de industrias cercanas a donde están las escuelas y que esos currículos se adapten a lo que puedan ser oportunidades de empleo para esos jóvenes, a lo que pueda ser el diario vivir de esos jóvenes, a lo que puedan ser los valores y las costumbres de esas horas en particular. Así que yo creo que vamos a estar viendo algo de eso. No va a ser algo que ocurra de la noche a la mañana, pero sin duda alguna permitirle a las regiones educativas la creación de esos diseños especiales más allá de lo que la base le provea a estas escuelas”, puntualizó.

Descentralización no elimina el síndico en el DE

No obstante, Ramos explicó que el proceso de descentralización no eliminaría el síndico que se le impuso a la agencia en el 2009 para la administración de los fondos federales.

“No, la realidad es que de momento no. El síndico es prácticamente es la chequera, es el custodio de los fondos federales, vela que se cumpla con todos los procesos. Todo lo contrario. El síndico tiene que ser parte de esta conversación y parte de esta transformación para verdad cumplir para lo cual se le ha contratado”, puntualizó.

Ayer el gobernador Pedro Pierluisi firmó la una orden ejecutiva 2023- 014 que crea la iniciativa IDEAR (Iniciativa de Descentralización de la Educación y Autonomía de las Regiones).

La orden crea un Comité Ejecutivo compuesto por funcionarios, que incluye a la secretaria de la Gobernación, los secretarios de Educación y Hacienda, y el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, así como a un representante del secretario del Departamento de Educación federal y un representante de la comunidad escolar.

Dicho comité buscará la asesoría de expertos del campo educativo para diseñar la estrategia de segregación de funciones, evaluar los modelos de gobernanza existentes y las mejores prácticas de otras jurisdicciones, trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Educación federal. Además, recibirá el insumo de la comunidad escolar, y recomendará las acciones necesarias, adaptadas a Puerto Rico, que serán implementadas en el nuevo modelo organizacional.

Bajo este modelo, Puerto Rico establecerá una nueva estructura de sistema que separa las funciones de la Agencia Educativa del Estado (SEA) y la Agencia Educativa Local (LEA). Según Cardona con el IDEAR entregará un plan al Secretario de Educación y al Gobernador de Puerto Rico dentro de los 90 días, detallando los hitos a corto y largo plazo hacia la descentralización.

Actualmente el DE es el quinto distrito escolar más grande de la nación y opera como un sistema de educación unitaria. Esto significa que el DE sirve como la Agencia Educativa del Estado (SEA) y la Agencia Educativa Local (LEA). Cardona explicó que pocas jurisdicciones educativas operan bajo esta estructura, específicamente, Hawaii, Guam, Islas Marianas del Norte y Samoa Americana, y todas ellas tienen poblaciones significativamente más pequeñas.