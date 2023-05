A descentralizar el Departamento de Educación, anuncia el gobernador

El gobernador Pedro Pierluisi anunció hoy que encamina la descentralización del Departamento de Educación para darle mayor autonomía a la comunidad escolar.

“Hoy anuncio el comienzo de lo que anticipé en mi Mensaje de Situación de Estado: la descentralización de nuestro Departamento de Educación para darle mayor autonomía a la comunidad escolar, acercar los recursos a los salones de clases, asegurar la transparencia del uso adecuando los fondos y asegurar que nuestros estudiantes cuenten con todo lo que necesitan para una educación de calidad”, compartió el gobernador junto a un un video en las redes sociales de su Mensaje de Situación el pasado 28 de marzo.

Cabe señalar que el secretario de Educación de Estados Unidos, el doctor Miguel Cardona, se encuentra de visita en la Isla y se espera que a la 1p.m. ofrezca una conferencia de prensa junto al primer mandatario en la Escuela Villa Marina en Gurabo.

La decisión supone un gran cambio para el Departamento de Educación, actualmente dirigida por el secretario Eliezer Ramos Parés, que ha operado como entre unificador para los 78 municipios de la Isla.

El pedido de la descentralización de la dependencia educativa lleva más de una década por parte de varios exfuncionarios del gobierno. Entre el 2010 y 2014 tanto el exrepresentante Héctor Ferrer así como el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, veían con buenos ojos el paso en el Departamento. Perelló apostaba a que crearan administradores regionales con total autonomía presupuestaria.

En iguales términos se expresó recientemente el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, durante un debate realizado en Metro Puerto Rico previo a la contienda por la la presidencia del Partido Popular Democrático.

“Hay $3,000 millones para poder hacer, no solamente un sistema nuevo, dos sistemas muy modernos de educación, así que el problema de educación no es un problema de dinero, es un problema de voluntad. Hay un rezago académico terrible. Yo lo estoy viviendo con mi niña y no es culpa de los maestros, es culpa del sistema, un sistema burocrático que hay que romperlo. Tenemos que prometer que va a haber una reforma de descentralizar el Departamento de Educación para poner los recursos realmente en las escuelas y trabajar el tema de rezago académico, que parece que para este gobierno no es prioridad y por otra parte transformar nuestras escuelas”, sostuvo.

El doctor Cardona, en su última visita a la Isla en julio 2022 anunció el desembolso de $215 millones en fondos del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA), fondos ayudarían a cubrir las necesidades de los estudiantes y educadores.

Los fondos del Plan de Rescate Estadounidense también se han utilizado para aumentar el sueldo de los maestros en Puerto Rico. En ese mismo mes, los maestros en las escuelas públicas de Puerto Rico comenzaron a recibir un aumento salarial de $1,000 por mes. Este incremento ha sido posible gracias a los fondos proporcionados por el gobierno federal y aumenta por 30 por ciento el salario del maestro promedio en Puerto Rico.

