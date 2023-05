Proponen administrar pruebas psicológicas a candidatos a puestos electivos

La aspirante al Senado por el Partido Nuevo Progresista (PNP), la doctora Elaine “Tuty” Soler, propuso este jueves, que se administre una prueba psicológica a todo candidato que dispute posición en las elecciones generales.

“El proceso para certificación de candidatos en Puerto Rico es riguroso, que incluye una plétora de documentos y pruebas de detección de uso de sustancias controladas. Sin embargo, con el paso del tiempo han habido cambios que requieren revisar esos requisitos para atemperarse con las nuevas realidades. Una de esas modificaciones incluye la realización de pruebas psicológicas a todo candidato que aspire a un puesto electivo durante el ciclo electoral de 2024, incluyendo las primarias de ley y la elección general”, sostuvo Soler a través de declaraciones escritas.

La aspirante a un escaño en el Senado por el Distrito de Arecibo destacó, además, que este tipo de pruebas se realiza por la Comisión de Nombramientos de la Cámara Alta a un sinnúmero de nominados del gobernador para puestos de fiscales, procuradores de familias y menores, entre otros.

“Este no es un proceso nuevo, los nominados del señor gobernador para fiscales o procuradores son sometidos a pruebas psicológicas en el Senado. Porque se puede con este tipo de funcionarios y no con los hombres y mujeres que aspiran a guiar los destinos de Puerto Rico por cuatro años? No hay razón alguna para no hacerlo. Esta modalidad de pruebas sirve como un filtro adicional y debería ser adoptada por cada partido político en la Isla”, añadió la aspirante novoprogresista.

Soler también dijo que en los Estados Unidos, la precandidata a la presidencia de la nación, Nikki Haley, propuso algo similar recientemente.

“Otra vez, este es un debate que se está dando en todo el mundo. La candidata a la presidencia y exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley propuso una prueba similar para candidatos mayores de 75 años. Nosotros entendemos que la misma debe realizarse a todo candidato, sin distinción de edad. Además de servir como filtro, bien envía un importante mensaje al electorado”, enfatizó Soler, quien adelantó que estará presentando en los próximos días un proyecto de ley a través del mecanismo de ‘Petición Ciudadana’ con el norte de iniciar la discusión en el Senado de la propuesta.