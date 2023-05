Puesto en marcha el plan piloto de servicios compartidos entre recintos de la UPR

El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis Ferrao Delgado, informó en la noche del martes que se puso en marcha un proyecto piloto para consolidar los servicios administrativos en los recintos de Arecibo, Aguadilla y Utuado.

Este proyecto establece espacios de colaboración entre las unidades identificadas para mejorar la operación administrativa, maximizar el capital humano disponible, fortalecimiento del personal no docente, desarrollo de nuevos modelos de trabajo y mejorar deficiencias presupuestarias.

“Hoy, con mucho optimismo, iniciamos la implementación de este plan con las unidades seleccionadas en las oficinas de Contabilidad Financiera, Asistencia Económica Fiscal, Oficina de Sistemas de Información y Nóminas. La próxima División que iniciará la implementación del plan es la División de Adiestramientos y Cumplimiento de la Oficina de Recursos Humanos, que se estará implementando el 1 de junio de 2023”, dijo Ferrao Delgado en declaraciones escritas.

Este plan contempla que entre las unidades de Arecibo y Utuado se compartan servicios de Cobros y Reclamaciones, Asistencia Económica, Pagaduría, Oficina de Planificación y Estudios Institucionales, y Recaudaciones.

“Agradecemos el compromiso del personal, coordinadores y enlaces para participar de este importante proyecto. Este nuevo modelo administrativo está alineado hacia la integración de herramientas institucionales y la automatización de procesos que promueven la eficiencia administrativa en beneficio de nuestra institución”, añadió.

El Plan Piloto de Servicios Compartidos estará siendo implementado y evaluado hasta el 30 de junio de 2024.

Junta Gobierno de la UPR aprueba plan piloto para consolidar funciones en tres recintos

La expresidenta de la Junta de Gobierno de la UPR Mayda Velasco, informó en diciembre de 2021 que se aprobó un proyecto piloto para consolidar servicios administrativos en los recintos de Arecibo, Aguadilla y Utuado.

“A nivel sistémico, la Universidad ha perdido en los últimos cinco años 28 por ciento de su matrícula, 28 por ciento de su plantilla por “attrition”, no por despidos y 51 por ciento de asignaciones del Gobierno Central. A ese escenario se suma una tendencia demográfica a la baja y una fuerza laboral que en promedio ha rendido ya 17 años de servicio y cuya mitad estaría en condiciones de retirarse en los próximos cinco años. Ante ese cuadro, no hay forma de que tenga sentido mantener la misma estructura operacional. Este no es un problema esencialmente fiscal sino de diseño y de sostenibilidad. Cuando miramos los recintos de manera individual los números son mucho más dramáticos en algunos de ellos y ese es el caso de las unidades que son parte del piloto”, dijo Velasco en declaraciones escritas.

En cuanto a la matrícula, Arecibo había experimentado una merma de 26 por ciento, Aguadilla 37 por ciento, mientras que Utuado un 67 por ciento de estudiantes menos. En lo que concierne a sus presupuestos, Arecibo experimentó una reducción de 16 por ciento, Aguadilla 11 por ciento y Utuado 23 por ciento. Estos datos llevan a un aumento en costo por estudiante que en Arecibo se traduce a un alza de 13 por ciento, en Aguadilla alcanza el 41 por ciento, mientras que en Utuado esto se traduce en un aumento de 133 por ciento del costo por estudiante.

“Esperamos sacar lecciones aprendidas de esta implementación para escalarlas a nivel del sistema. La implementación del proyecto está fundamentada en un plan de incentivos a los empleados y unidades participantes. Esta es una transformación exclusivamente administrativa que no atiende aspectos u operaciones académicas”, explicó Velasco.

El proyecto procura una transformación administrativa mediante la reingeniería de la operación y prestación de algunos servicios en los tres recintos con una inversión de 1.4 millones de dólares anuales.

El piloto dispone que el empleado participante será remunerado y la unidad será incentivada por participar del proyecto piloto. El proyecto involucraría a 541 empleados, 149 puestos y 94 oficinas entre las tres unidades participantes. Se crearían 164 plaza permanentes, 137 empleados recibirían aumentos de retribución y 204 empleados podrían recibir diferenciales por funciones que excedan sus deberes actuales.