Se reduce el presupuesto de la UPR en $59 millones

El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis Ferrao Delgado, pidió a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes que corrija la interpretación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de incluir las resoluciones conjuntas que financian servicios directos a la comunidad que ofrece la corporación publica en su presupuesto fijo de $500 millones.

Ferrao Delgado explicó que a través del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la UPR se logró fijar una aportación gubernamental de $500 millones para la corporación pública, sin embargo, esta cantidad se reduce a $441 millones debido a la inclusión de los gastos relacionados a esos servicios.

Las declaraciones del funcionario fueron hechas durante la vista pública realizada por la comisión, presidida por el representante Jesús Santa Rodríguez, sobre la Resolución de la Cámara 454 (RC 454) que atiende el presupuesto recomendado para el año fiscal 2023-2024.

“La JSF incluyó como parte de ese dinero las resoluciones conjuntas que financian servicios directos a la ciudadanía como la Red Sísmica o los programas pro-bono de la Escuela de Derecho, entre otros. Siendo este el caso, la aportación se reduce. Los $500 millones que pusieron como el piso, se convirtieron en $441 millones en el último año fiscal”, lamentó Ferrao Delgado.

“Pedimos que el foro indicado pueda corregir este curso de acción de esa interpretación de la JSF que va contra los intereses de la UPR y de Puerto Rico”, añadió.

El presidente de la corporación pública aseguró que la UPR está cumpliendo a cabalidad con los planes fiscales impuestos por la JSF y utilizó como ejemplo los aumentos en el costo por crédito establecidos el año pasado.

Sin embargo, Ferrao Delagado indicó categóricamente que se opone absolutamente a un aumento adicional en el precio por crédito.

“Nosotros nos oponemos a un aumento más en el costo del crédito para los estudiantes. Los aumentos que se dieron fueron conforme a la JSF, pero nos oponemos a aumentos adicionales porque pondría a la universidad en un costo que desalentaría a la matrícula”, dijo.

“La JSF quizá ha visto el presupuesto de la UPR como un gasto y no entiende que es un patrimonio del país porque los beneficios que obtiene el país de este son enormes. La universidad no es un gasto, es una corporación pública, tienen que haber controles de gastos, eso lo entendemos, pero los recortes en los últimos años han sido abismales. La universidad rinde unos servicios que no se miden por la cantidad de estudiantes matriculados”, añadió en referencia a los señalamientos de una baja matrícula como justificación para los recortes al presupuesto.

Ferrao Delgado no solo catalogó al sistema de educación de la UPR como un patrimonio nacional, sino que enfatizó en los servicios esenciales que la corporación pública brinda al país que promueven el crecimiento económico y cultural de Puerto Rico.

Santa Rodríguez, por su parte, aseguró que mantiene reuniones directas con el presidente de la UPR para explorar alternativas para atender el problema de los salarios de los empleados no docentes y equipararlo en lo que se activa en Plan de Clasificación y Retribución a los salarios mínimos.

Aumento en la captación

En el año fiscal 2022-2023 la UPR reportó un aumento de captación de fondos externos de investigación que asciende a $67.5 millones, logrando un 37 por ciento de aprobación en las propuestas sometidas.

A preguntas del representante Luis Pérez Ortiz sobre el destino de ese recaudo el director de la Oficina de Presupuesto de la UPR, Carlos Rodríguez, explicó que esa cifra responde a una cantidad global y no necesariamente a un desglose del año fiscal.

“El aumento en los ingresos por proyectos federales se mide de manera multianual y lo que estamos mostrando es el aumento global, no necesariamente en un solo año. La mayoría de esos proyectos son multianuales y pueden cubrir de un ano hasta cinco o seis”, indicó el funcionario a la vez que destacó que los proyectos con fondos federales en el sistema de la UPR funcionan diferentes a cómo lo hacen en otras agencias y corporaciones públicas del gobierno.

“Usualmente los fondos federales en otras agencias o corporaciones públicas vienen a suplementar o mejorar alguna actividad que realizan. En el caso de la UPR, la mayoría de sus proyectos federales tienen unos usos restrictos a una actividad especifica, ya sea entrenamiento, ya sea investigación. Hay distintos usos para esos fondos, la mayoría se utiliza en adiestramiento a los estudiantes e investigación de laboratorios o académica”, señaló.

Por su parte, José Márquez, director asociado del Departamento de Finanzas de la UPR añadió que la UPR es regulada por la Oficina de Presupuesto federal y el Departamento de Educación de los Estados Unidos que obliga a la corporación pública a que por ley cumpla con una auditoría de proyectos federales.

“En términos sustantivos nuestras auditorias de fondos federales han dado muy buenos resultados”, señaló Márquez. “Apenas tenemos señalamientos a pesar de que el año pasado manejamos cerca de $670 millones cuando traemos el asunto de los fondos CARE, que es un programa gigantesco. De hecho, la auditoría de 2022 muestra que la UPR está totalmente al día en sus estados financieros. En los últimos cinco años hemos cumplido con los requerimientos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, del Departamento de Educación y de nuestra agencia reguladora principal.

Con las manos sucias

El representante estadista José “Pichy” Torres Zamora, tronó contra la JSF durante las vistas por entender que el organismo federal no cumplió con su parte del acuerdo logrado con la Asamblea Legislativa de mantener intacto el presupuesto de la UPR y acusó a los abogados de la JSF de venir a negociar a la Comisión de Hacienda con “las manos sucias”.

El legislador tildó la movida de la junta como una falta de respeto.

“Cuando se negoció que se iba a votar aquí a favor de un ajuste de la deuda a cambio de que el piso del presupuesto de la UPR fuera de $500 millones, eso fue lo que hablamos. Las conversaciones en todo momento para votar a favor del ajuste de la deuda en este hemiciclo fueron que a la universidad no se le recortaría ni un dólar más”, denunció Torres Zamora.

“Ahora vienen con que no eran los fondos irrestrictos, ahora es que tenemos que sumar todo lo que tenemos en unas resoluciones específicas para unos problemas específicos de Puerto Rico, incluyendo obviamente a los estudiantes de medicina y otras cosas que tenemos que hacer, y eso lo incluyeron arbitrariamente en el presupuesto. Entonces ahora, en vez de $500 millones, son $441 millones. Con mucho respeto, pero eso es lo que en derecho decimos que es venir con las manos sucias a negocias entre abogados” dijo.