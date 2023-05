Joven de 19 años pierde la vida tras accidente en Corozal

Un accidente de carácter fatal se registró a las 11:30 de la noche del martes, ocurrido en la carretera 142, en dirección del pueblo de Corozal hacia Dorado, donde perdió la vida un hombre y una segunda persona está en condición grave.

De acuerdo a la información preliminar, se alega que mientras un hombre, identificado como Carlos Rafael González Vega, de 32 años, transitaba en una guagua Ford F-150, color blanco y año 2007, por el lugar mencionado invadió el carril contrario, lo que provocó que impactara la parte frontal de una guagua Ford Ranger, color blanco, la cual era manejada por Derek Yandel Del Robles Vázquez, de 19 años.

Como resultado de la colisión, Del Robles Vázquez resultó con heridas de gravedad y murió en el lugar. Mientras, González Vega fue transportado al Centro Médico en Río Piedras en condición crítica.

En marzo pasado, Metro reportó sobre las preocupaciones de los alcaldes de Corozal, Toa Alta y Dorado sobre la seguridad de la carretera PR-142.

El alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto, confirmó la información sobre los constantes accidentes vehiculares en esa carretera, no solo en la jurisdicción de su municipio, sino a lo largo de toda la vía.

“En esa carretera ha habido un sinnúmero de accidentes fatales, y hay otra cantidad considerable de accidentes no fatales que han ocurrido allí”, aseguró el alcalde. “Pero no es solamente en esa área, ha habido múltiples accidentes en otras áreas, especialmente la que conocemos como el desvío de Corozal, que un área que no tiene alumbrado, le hacen falta vallas y rotulación”.

“Es una carretera principal, es un expreso de cuatro carriles, y se corre a mucha velocidad por el espacio que hay y por eso es la causa de tanto accidente, por las condiciones de la carretera. Inclusive, ahora los toalteños, por el cierre que tenemos de la carretera PR-861, usan esa carretera como alternativa”.

Por su parte, Carlos López, alcalde de Dorado, también mostró consternación ante la peligrosidad de la carretera que, según dijo, en casi 30 años de existencia jamás ha recibido mantenimiento regularmente.

López explicó que, al menos, en el tramo de la carretera que discurre por su jurisdicción, el principal problema es la falta de iluminación.

“Ahí lo que pasa es que hace tiempo la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), quien tiene la jurisdicción, cortó los cables de la luz y anteriormente la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) nos indicó que alambrar los postes le correspondía a ACT, pero nunca se hizo, y parte del problema es la oscuridad como tal. Desde que se hizo esa carretera no ha recibido ningún mantenimiento por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP)”, señaló en conversación con Metro.

“Ahora el tráfico es exorbitante porque la gente usa esa carretera buscando salida por la problemática del puente (atirantado) de Naranjito. Buscan desahogo por ese tramo y la realidad es que los municipios somos los que le hemos tenido que dar mantenimiento de ornato”, añadió en referencia a los trabajos de mantenimiento de áreas verdes en la carretera.

No obstante, explicó el alcalde de Dorado, tanto ACT como DTOP han sido diligentes con solicitudes hechas recientemente por el municipio para atender otras vías de rodaje que se encontraban en una situación precaria.

“En el caso de Toa Alta y Dorado, mandamos una comunicación conjunta para que atendieran la carretera que da entrada al pueblo de Toa Alta, y que conduce al barrio Río Lajas, y por parte de la secretaria (del DTOP) hay un compromiso de que se va a firmar un convenio para hacer ese proyecto”, señaló.

“Estamos ahora solicitando que en el plan de acción del DTOP incluyan la PR-142, que transcurre entre los municipio de Dorado, Toa Alta y Corozal”, añadió.

Dos principales problemas

El alcalde de Corozal, Luis “Luiggi” García, explicó, sin embargo, que su municipio no se encuentra de brazos cruzados ante la problemática. El alcalde identificó dos problemas principales, la falta de iluminación y la conversión de la vía de cuatro a tres y dos carriles a la altura de su municipio.

“Durante todo el mes de marzo estaremos haciendo una auditoría vial para identificar qué alternativas tenemos”, explicó García.

“Normalmente, en Dorado, cuando se instalan vallas en el centro de la carretera es porque tiene cuatro carriles, pero al convertirse en tres o dos carriles, complica la cosa, lo que queremos ver es qué alternativas tenemos para resolver la situación”, añadió.

Una auditoría de seguridad vial (RSA, en inglés) es un examen formal de seguridad de una carretera por parte de un equipo multidisciplinario independiente. La misma estima cualitativamente sobre posibles problemas de seguridad vial e identifica oportunidades de mejora en la seguridad para todos los usuarios de la vía.

No obstante, el alcalde indicó que ya el ayuntamiento se encuentra atendiendo el problema de iluminación en la carretera con recursos que tiene directamente el municipio.

“Tenemos un proyecto para atender el problema de iluminación con los fondos federales que nos asignaron para la rehabilitación del casco urbano. Asignamos poco más de $2.5 millones para la instalación de alumbrado. Ya ese proyecto está bastante adelantado, está aprobado y para finales de junio es que nos deben estar entregando los planos de diseño”, señaló.

“Ya a partir del otro semestre, debemos estar realizando las pruebas ambientales y demás, porque el proceso es un poco largo al ser fondos federales, pero ya el próximo semestre, a finales, debemos estar tirando el proyecto a construcción”, añadió.

El agente Juan Sánchez bajo la supervisión del sargento Luis Serrano, ambos adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón y el fiscal Lawrense Snyder se hicieron cargo de la investigación.

En prisión sujeto que disparó a mujer por sacar dinero de ATH Móvil

Un hombre fue ingresado en prisión luego de no poder pagar la fianza impuesta por cargos de tentativa de asesinato, disparar en un lugar público y violaciones a la Ley de Armas, en un incidente reportado en horas de la noche del lunes, en la urbanización Mariolga en Caguas.

Según el reporte de la Policía, una mujer de 22 años llegó hasta la residencia Juan Rojas Delgado de 58 años acompañada por una amiga. Hubo una discusión con Rojas Delgado por un retiro de dinero no autorizado mediante la aplicación ATH Móvil. El hombre le disparó en varias ocasiones, en diferentes partes del cuerpo con una pistola para la cual posee licencia. La mujer fue transportada a un hospital del área en condición crítica.

La jueza Sonya Nieves Cordero, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de 800 mil dólares que no fue prestada. Fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar pautada para el 6 de junio de 2023.

El agente Alexander Meléndez, de la División de Homicidios Caguas, estuvo a cargo de la investigación.