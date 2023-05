“No ha lugar” petición de LUMA para destimar demanda radicada por la UTIER

La jueza Ladi V. Buono De Jesús del Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la petición de la empresa LUMA Energy para que se desestimara la demanda por difamación, libelo y hostigamiento cibernético radicada por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y el expresidente Ángel Figueroa Jaramillo ordenando que se continúe con el procedimiento.

Según se informó, la jueza también declaró no ha lugar las peticiones de desestimación presentadas por BPUMF, Inc., BPUMF LLC, Denise Malone, director financiero (CFO por sus siglas en inglés) de Quanta Services; Quanta Services Inc. y Ramón Alejandro Pabón, quien según se alega en la demanda administraba la página de redes sociales “Tumba el Tumbe”.

“Con la declaración de no ha lugar por parte de la jueza a las peticiones de desestimación de la demanda presentadas por Luma y demás demandados el caso radicado por este servidor y por la Utier se verá en su fondo. Lo que significará que se presentará evidencia para probar el esquema orquestado por todas estas personas para desprestigiarme a mi y a la Utier con la intención de mover la opinión pública y favorecer la privatización de la AEE y la contratación de Luma”, explicó Ángel Figueroa Jaramillo, quien fungía como presidente de la Utier al momento de la radicación de la demanda.

Según la demanda radicada el 11 de octubre de 2022 se sostiene que “los demandados procuraron la publicación de anuncios, infografías, textos e imágenes en varias redes sociales con afirmaciones falsas para, entre otras cosas, privarles de la confianza pública y desacreditarles tanto a la UTIER como a su presidente Figueroa Jaramillo”.

“Las publicaciones, además de constituir libelo y hostigamiento cibernético, atentaron contra la honra, dignidad y reputación de la UTIER y de Figueroa Jaramillo. Además, alegaron que la información falsa que se publicó propició la contratación de Luma, lo que, según indicaron, perjudicó la economía, membresía y actividades de la UTIER. Asimismo, sostuvieron que, en las publicaciones, la parte demandante utilizó la imagen y nombre de la Utier y de Figueroa Jaramillo sin su autorización y para influir en la opinión pública y procurar apoyo a favor de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”, reza el documento legal.