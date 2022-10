UTIER demanda a LUMA y la página “Tumba el Tumbe” por difamación y hostigamiento cibernético

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo anunció la radicación de una demanda por difamación, libelo y hostigamiento cibernético contra LUMA Energy, Quanta y el manejador de la página “Tumba el Tumbe” en las redes sociales.

En total el recurso legal incluye a Luma Energy, Quanta Services Inc., BPUMF LLC, BPUMF Inc., Denise Malone, presidenta de BPUMF Inc y director financiero (CFO por sus siglas en inglés) de varias subsidiarias y afiliadas de Quanta Services y Ramón Alejandro Pabón, agente residente y persona autorizada a representar en Puerto Rico a BPUMF, empresa que administraba y pagaba anuncios en las páginas de las redes sociales “Tumba el Tumbe”

La demanda alega supuesta difamación, libelo, hostigamiento cibernético, ataques abusivos a la honra, reputación y dignidad del ser humano y por el uso indebido y no autorizado de la imagen y nombre de la UTIER y su presidente.

“Hemos radicado esta demanda contra las compañías y personas que han difamado, y que, con toda la intención, han manchado la imagen y reputación de la UTIER y de mi persona con publicaciones falsas y engañosas. Todo esto, con la intención exponerme a mí y a la UTIER al odio y desprecio del pueblo con tal de influenciar la opinión pública y procurar apoyo a favor de la privatización de las operaciones de transmisión y distribución, servicio al cliente y administración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mediante la contratación de Luma y para el lucro de Luma, Quanta y otros. Estas publicaciones estuvieron diseñadas para hostigar a los miembros de la UTIER, atacar su honra, reputación y dignidad”, explicó Figueroa Jaramillo en conferencia de prensa.

De la demanda se desprende que, tanto las compañías como Denise Malone y Ramón Alejandro Pabón, actuaron en alianza para la creación y publicación de anuncios. infografías, textos e imágenes en las redes sociales de “Tumbe al Tumbe en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube con afirmaciones falsas sobre el sindicato y su presidente.

El licenciado José Rodríguez Jiménez, representante legal de la UTIER y Figueroa Jaramilo detalló que los demandados, directamente o a través de terceros, crearon en Puerto Rico una compañía de responsabilidad limitada de nombre BPUMF LLC el 8 de abril de 2021, apenas una semana después de que BPUMF, Inc. fuera incorporada en el estado de Delaware por Denise Malone

“Para las mismas fechas en que se crearon las corporaciones antes mencionadas, los demandados, directamente o a través de terceros, crearon cuentas y/o páginas en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter bajo el nombre de “Tumba el tumbe” donde se dedicaron a publicar diariamente anuncios pagados a través de BPUMF LLC, donde colocaban imágenes y escritos sobre la UTIER y Figueroa Jaramillo que contenían afirmaciones falsas y que estaban diseñados para manchar la reputación de los demandantes”, explicó.

Rodríguez Jiménez añadió que en la demanda se alega que Ramón Alejandro Pabón, es además presidente de dos corporaciones, Tácticas, Inc., y Tácticas &, Inc., quienes actualmente tienen o han tenido, durante este cuatrienio, varios contratos de servicios de asesoría, publicidad, relaciones públicas y consultoría en comunicaciones con la Administración de Servicios Generales, el Banco de Desarrollo para Puerto Rico y la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico.

Figueroa Jaramillo relató el patrón de hostigamiento cibernético y difamación al que fue sometido, tanto él como el sindicato que preside como consecuencia de las publicaciones creadas por las páginas “Tumbe al Tumbe”.

“Esta gente de “Tumbe al Tumbe” realizaron durante más de un año una campaña de hostigamiento cibernético, de difamación y de desacreditación contra nosotros. Esparcieron cuanta mentira e información falsa que pudieron inventar. Nos acusaron de mentirosos, machistas, ladrones. Nos acusaban de cometer actos de sabotaje eléctrico. Nos responsabilizaban del desastre y la quiebra de la AEE, cuando todo el mundo sabe aquí que la UTIER no administra la AEE. Decían que había que tumbar el robo y apagones producidos por la administración de la UTIER y que yo devengaba un sueldo de 250,000 dólares, cuando mi sueldo es costeado por la UTIER, y por reglamento, es el mismo que devenga un celador IV. Toda esta campaña en contra de nosotros, un sindicato responsable con la información que comparte con el país, con tal de favorecer a Luma y el proceso de privatización”, relató Figueroa Jaramillo.

Las publicaciones realizadas en las redes sociales estuvieron accesibles al público desde el momento en que se publicaron hasta la fecha en que se cerraron las páginas de “Tumbe al Tumbe” el 26 de agosto de 2022.