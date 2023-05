“Tatito” Hernández abre la puerta a que enmiendas al Código Electoral mueran en el trámite legislativo

Luego de que el presidente entrante en el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González adelantara que pidió que se detenga la aprobación del proyecto de enmiendas electorales, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez anticipó el lunes que es altamente posible que no se apruebe nada sobre ese particular.

“Una de las primeras cosas que quiero hacer esta semana, es sentarnos a evaluar ese proyecto y ver las mejores avenidas de acción”, dijo Ortiz González en entrevista radial (NotiUno).

Por su parte, el presidente cameral, sostuvo que en la sesión del lunes en la Cámara la medida no se va a atender, porque el Senado no ha tomado conocimiento de la no concurrencia con las enmiendas y no ha designado los integrantes del Comité de Conferencia.

“El Senado tiene sesión mañana. Si el Senado desea mantener algún tipo de oportunidad de que esto se pueda atender, tiene que recibir la notificación de la Cámara y crear su Comité de Conferencia. Con eso, tenemos la medida viva, si eso no se da, se acabó el juego. Y si se acabó el juego, se acabaron las excusas y hay que bregar con lo que tenemos. El que tome esa decisión lo que está diciendo es que no tiene problemas de dejar el Código como está”, expresó Hernández Montañez en la radioemisora.

Según el presidente cameral, el Partido Nuevo Progresista (PNP) no tiene mucho interés en enmendar el Código Electoral, excepto por el asunto de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. El tema, a su entender, tiene que ser discutido y aprobado por los legisladores del PNP y el PPD, porque los partidos restantes están en contra.